İzmir Büyükşehir’den milyarlık yatırım

Altay-Narlıdere metro hattının temelini törenle attı. Narlıdere Metrosu için 176 milyon euro’luk uluslararası kredinin sözleşmesini imzaladığını, Buca Metrosu’nun 500 milyon euro’luk kredisinin de hazır olduğunu açıklayan Başkan Kocaoğlu, "Daha öncekiler gibi bu projelerin eti de bizim, kemiği de. Kanunen devletin belediyeye vermesi gereken paranın dışında ne bir proje desteği, ne de bir tek kör kuruş yardım aldık" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 yıldır kesintisiz sürdürdüğü raylı sistem yatırımlarına yeni bir halka daha ekliyor. İzmir Metrosu’nun 4. aşaması olan F. Altay-Narlıdere hattının temeli Balçova’da düzenlenen törenle atıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel ve Tacettin Bayır, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve meclis üyeleri katıldı. Özellikle Balçova ve Narlıdereli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törenin ardından davetlilere iftar yemeği verildi. Genç ressam Ertan Kızıldağ, kendi çizdiği Aziz Kocaoğlu karakalem portresini başkana hediye etti.

"Yolcu sayısı 12-13 kat artacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada “11 kilometre raylı sistem devraldım. Bugün 179 kilometre çalışıyor. 70-80 bin kişi taşıyorduk günde. Konak tramvayı oturduktan sonra 850 bin kişiye ulaşıyoruz. Yani raylı sistemde günlük taşıdığımız yolcu sayısını 12-13 kat artırmış olacağız" dedi. İZBAN’da TCDD’den kaynaklanan sinyalizasyon probleminden dolayı kapasitenin ancak yarısını kullanabildiklerini kaydeden Başkan Kocaoğlu, "Bir bu sinyalizasyon bir de banliyö trenleriyle aynı hattın kullanılması meseleleri var. Bu problemleri 2005 yılındaki protokolden beri konuşuyoruz ama bir türlü yapılmadı. Şu an İZBAN’da günlük 350 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu iki sorun çözüldüğünde, 4 ay içinde yolcu sayısını ikiye katlarız" diye konuştu.

"Selçuk hattında sinyalizasyon yok"

‘8 Eylül’de açılacak’ denilen Selçuk İZBAN hattıyla ilgili de konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:

"Selçuk’ta törenle açtıklarını söyledikleri Torbalı-Selçuk İZBAN hattı hala bitmemiştir. Tek hat üzerinden yolculuk yapılmaktadır. Sinyalizasyon yoktur. Telsiz telefonlarla bir tren gidip gelmektedir. Selçuk’ta yaşayan hemşehrilerimiz de fiyat politikasından dolayı rahatsız. Çünkü ‘gittiğin kadar öde’ sistemini bu nedenle Selçuk’ta uygulayamıyoruz."

"176 milyon euro’luk kredi tamam, sırada 500 milyon euro var"

Temelini attıkları Narlıdere Metrosu için 176 milyon euroluk uluslararası kredinin sözleşmesini, dün sabah Ödemiş’e giderken bir benzin istasyonunda imzaladığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bu işin kredisi tamam. Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapılar Genel Müdürlüğünde onaylanan 13.5 kilometrelik Üçyol-Buca metro hattımız için de Kalkınma Bakanlığı bir üst yazı yazıp Yüksek Planlama Kuruluna gönderecek. Bu kurul Başbakan ve 8 bakandan oluşuyor. YPK onayladığında, onun da ihalesine çıkacağız. Buca metrosu için 500 milyon euroluk, Türk lirası olarak yaklaşık 3 milyar liralık, siyasetçilerin dediği gibi eski parayla 3 katrilyonluk krediyi alıp Buca’da metroyu götürmek için her türlü hazırlığı yaptık" dedi.

"Eti de bizim kemiği de"

Uzun yıllardır ‘İZBAN Aliağa’ya gitmelidir’ dediklerini belirten Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

"İhaleye çıkıyorlar diye duyumlar alıyoruz. Onlar ihaleye çıkarlarsa biz de üstümüze düşen alt geçitleri istasyonları yapacağız. Bu sene temelini atarsak, İzmir’deki raylı sistem ağının uzunluğu 250 kilometreyi bulacak. 11 kilometreden başladık, 250 kilometreye doğru yürüyoruz. Bunların hazırlıkları bittikçe, finans dengemizi güçlendirdikçe daha birçok metro yatırımı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır. Şunu da ifade etmek istiyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlı bir il olarak, üçüncü büyük il olarak, kanunen devletin belediyeye vermesi gereken paranın dışında ne bir proje desteği aldık ne de bir tek kör kuruş yardım aldık. Bu projelerin eti de bizim, kemiği de. Her şeyi bizim. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve İzmirli hemşehrilerimizin."

"Sadece imza istiyoruz"

İktidar mensuplarının geçmiş dönemde İzmir’e yönelik söylemlerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Bir zamanlar bu kente başka sıfatlar ekleyenler, bir taraftan ‘sümüklü, kirli çocuk’ diyenler, bir taraftan ‘bu kentin itikadı zayıf’ diyenler, ‘bu kent bir köydür’ diyenler, şimdi ‘İzmir bizim göz bebeğimiz’ diyor. ‘İzmir’e ne yapsak yeridir’ diyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Biz yerel yönetim olarak kentimizi geliştirdik. Kendi gücümüzle, İzmir’in, hemşehrilerimizin gücüyle kenti ayağa kaldırdık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri öncülük yaptı. Siz engellemeyin. Siz sadece imza atın. Bizi engellemeyin. Sizden iltifat da istemiyoruz. Biz 81 vilayet içinde kendi göbeğini kendi kesecek tek kentiz. Başka bir kentte, o kentin duruşu diye bir şey yoktur. Ama İzmir’de İzmir duruşu vardır. İzmirli hemşehrilerime bu yüzden çok teşekkür ediyorum. ‘Oy verirseniz yatırım yaparız. Oy vermezseniz yatırım yapmayız’ diye bangır bangır bağıran, kürsülerde nutuk atan siyasetçilere İzmir ödün vermemiştir" dedi.

Tramvay teşekkürü

Başkan Kocaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Metronun, raylı sistemin İzmir trafiğine katkısını bir örnekle açıklamak istiyorum. Eğer biz bu raylı sitemleri yapmasaydık, bugün otobüslerle 800 bin civarında yolcu taşınacaktı. Bunu yapmak demek, sisteme bin 200 tane daha otobüs sokmak demektir. Bunu yaptığınızda İzmir trafiğini ise siz düşünün. İzmir büyüyor, gelişiyor, hemşehrilerimiz kalkınıyor, araba alıyor ama trafiği biz belirli oranda kontrol ediyoruz. Raylı sistem yaparak trafik problemi çözülmüş bir kent bırakmak istiyoruz. Ayrıca Gülermak firmasına da teşekkür ediyorum. Metro için değil. Hem Karşıyaka hem de Konak tramvay projelerini zamanından önce, eksiksiz bitirdiği ve şu an tıkır tıkır çalıştığı için. Sanıyorum gelen makineler, kullanılan teknolojiler sayesinde öngördüğümüz zamandan daha kısa sürede bu metromuzu da hizmete açacağız. Onun gururunu, hizmet motivasyonunu hep birlikte yaşayacağız."

7.2 kilometrelik hat

İzmir’in 180 kilometreye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Hafif Raylı Sisteminin 4. aşaması olarak adlandırılan F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki bölümün yapımı için Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile sözleşme imzalandı. 7,2 kilometrelik hat TBM (tünel açma makinesi) kullanılarak “derin tünelle” geçilecek. Bir yandan kazı yapıp çıkan taşı ve kumu taşıma bandı ile ayrıştırarak çıkartan, diğer yandan da tünelin beton plaklarını yerleştiren TBM sayesinde, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma inecek. İhale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan işin süresi 42 ay olarak planlandı. 7 istasyondan oluşan hatta Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve son olarak Kaymakamlık durakları olacak.