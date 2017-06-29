İzmir’de su borusu patladı, yollar göle döndü

Su metrelerce havaya fışkırırken, göle dönen yollar nedeniyle trafikte zaman zaman kilitlendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Yeşildere Caddesi Yenişehir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ana su borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Borudan fışkıran su metrelerce havaya fışkırırken, hızla akan tazyikli su ana caddeyi dakikalar içerisinde doldurdu. Caddeyi su basması nedeniyle trafikte durma noktasına geldi. Ana caddenin su ile dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kavurucu yaz günü göle dönen yoldan geçen sürücüler, suyun metrelerce havaya fışkırdığı anlara hem şaşırdı hem de kameralarına kaydetti. Durum hemen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekiplerine bildirildi. İZSU ekipleri, hemen kısa süre içerisinde olay yerine gelerek akan suyu durdurdu.

Suyun durmasının ardından da caddedeki biriken sularda daha sonra tahliye edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle de trafik normal akışına döndü.