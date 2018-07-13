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13 Temmuz 2018 20:15

İzmir’deki yangından geriye kalan görüntüler yürek burktu

İzmir’in Buca ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve 25 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alırken, yanan ağaçların görüntüleri ve acı bilanço yürekleri burktu.

İzmir’deki yangından geriye kalan görüntüler yürek burktu

13 Temmuz 2018 20:15


Öğle saatlerinde Buca Gölet mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına 7 helikopter, 2 uçak, 30’a yakın arazöz ve yaklaşık 200 kişilik orman işçisi müdahale etti. Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye herhangi olumsuzluğa karşın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşın jandarma ve polis ekipleri önlem aldı. Bazı alanlarda yollar trafiğe kapatıldı.


Görüntüler yürek burktu


Yangın, yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Öte yandan, yangının söndürüldüğü alanda acı bilanço ortaya çıktı. Yangın nedeniyle onlarca ağaç yanarak zarar gördü. Yanan alanlarda ise ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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