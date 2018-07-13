Kırmızı listede yer alan teröristin öldürülmesine o gaziden ilk yorum

27 Kasım 1998 tarihinde Hakkari Yüksekova’da operasyona giden timi taşıyan Skorsky tipi helikopter, PKK terör örgütüyle çıkan çatışma sırasında düşmüş ve 15 asker şehit olmuştu. Bitlis’in Hizan ilçesinde öldürülen 10 teröristten birinin helikopterin düşürüldüğü saldırının faili olan ve kırmızı listede yer alan Sefer Açar olduğu açıklanırken, o saldırıdan yaralı olarak kurtulan tek asker olan Gazi Yaşar, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

Saldırının failinin öldürülmesinin yüreklere bir nebze de olsa su serptiğini söyleyen Yaşar, "Olay hiç aklımdan çıkmıyor. O gün orası mahşer yeri gibiydi. O helikopterden bir tek ben çıktım. Olayın failinin öldürülmesi şehit yakınlarının yüreğine bir nebze de olsa su serpmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Rahat uyusunlar. O kazada şehit olan arkadaşlarımızın aileleriyle hala görüşüyoruz" dedi.

"Yine askere giderim"

Olayı anlatan kahraman gazi Yaşar, "27 Kasım 1998 tarihinde helikopterle Şemdinli’den kalktık. 15–20 dakika uçtuktan sonra sarp dağlara geldik. Dağların arasında girdiğimizde helikopterin dört bir yanına mermi yağmaya başladı. Sanırım pilot vurulmuş ve biz de çakıldık. Düşer-düşmez alev aldı. Benim ayaklarım ve suratım darbenin etkisiyle patladı" diye konuştu.

Enkazdan çıktıktan 20 saat boyunca yardım beklediğini söyleyen Yaşar, "Helikopterin içinde mühimmat olduğu için sürekli patlıyordu. Alevler artmaya başlayınca ayaklarım kırık bir vaziyette sürünerek uzaklaşmaya başladım. O halde yaklaşık 20 saat orada geçirdim. Sabah beni helikopterle çektiler. Beni almaya geldiklerinde çatışmalar hala devam ediyordu. Vatan için millet için canımızı ortaya koyduk. Şimdi çağırırlarsa yine gideriz" şeklinde konuştu.

Terörle mücadele gelinen noktayı başarılı bulduğunu belirten Yaşar, "Terörle mücadelede şu an için etkiliyiz. 20 sene önceye kıyasla şu anda daha farklı her şey. Çalışmalar artık daha kararlı yürütülüyor" dedi.

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı kırmızı listede yer alan teröristin öldürüldüğünü duyurarak yaptığı açıklamada, "Kırmızı kategoride aranan terörist, Welat Gever (K) Sefer Açar etkisiz hale getirilmiştir. Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma omutanlığınca icra edilen operasyonda, Terör Arananlar Listesinde ’kırmızı’ kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da bulunduğu (10) terörist, operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit Mahallesi bölgesinde 28 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonda, 10 terörist etkisiz hale getirildi. 20 yıldır aranan 15 askerin şehit düştüğü saldırının faili olan teröristin üzerinden şehit askere ait para da çıkmıştı.