Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 11:04

KODA’dan muhteşem final

Yıl boyunca Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), sezonu ’Livaneli Senfonik Eserler’ konseriyle kapattı.

KODA’dan muhteşem final

10 Haziran 2018 11:04

Usta Sanatçı Zülfü Livaneli de gecenin konukları arasındaydı. KODA’nın müzik ziyafeti, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Türkiye’de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk kadrolu oda orkestrası olan KODA, 2017-2018 sanat sezonunu Zülfü Livaneli ile tamamladı. ’Livaneli Senfonik Eserler’ konserinde, büyük ustanın, senfonik olarak düzenlenen besteleri, kulakların pasını sildi. KODA’nın şefliğini Rengim Gökmen üstlendi. Livaneli de gecenin onur konuğu olarak konsere katıldı. Yaklaşık 2 saat süren konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.



Livaneli çağımızı ve coğrafyamızı aştı


Geceye; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar ve Zülfü Livaneli’nin dışında, Gazeteci Nebil Özgentürk ve Prof. Dr. Onur Bilge Kula da katıldı. Livaneli’nin sanat ve düşünce yapısını anlatan Kula, usta sanatçının eserlerinin, çağımızı ve coğrafyamızı aştığını dile getirdi. Gecenin sonunda sahneye çıkan Livaneli ve Başkan Akpınar, "Bilmem şu feleğin bende nesi var" türküsünü seslendirdi.



“İyi ki bizimlesin büyük usta”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “KODA, sanatın küçümsendiği, klasik müziğin erozyona uğradığı bir süreçte ortaya çıkan kardelen çiçeğidir. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi biz başardık ve kadrolu bir oda orkestrası kurduk. Onlarca konserin dışında, sadece İzmir’de değil, Türkiye genelinde sanatı insanların ayağına götürdük, götürüyoruz. Bugün, sezon finalinde Zülfü Livaneli için buradayız. Büyük Usta Livaneli, Türkiye’de bir rol model ve yol gösteren liderdir. İyi ki bu akşam bizimlesiniz. Sizi konuk etmekten gurur duyuyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç