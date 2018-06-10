KODA’dan muhteşem final

Usta Sanatçı Zülfü Livaneli de gecenin konukları arasındaydı. KODA’nın müzik ziyafeti, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türkiye’de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk kadrolu oda orkestrası olan KODA, 2017-2018 sanat sezonunu Zülfü Livaneli ile tamamladı. ’Livaneli Senfonik Eserler’ konserinde, büyük ustanın, senfonik olarak düzenlenen besteleri, kulakların pasını sildi. KODA’nın şefliğini Rengim Gökmen üstlendi. Livaneli de gecenin onur konuğu olarak konsere katıldı. Yaklaşık 2 saat süren konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Livaneli çağımızı ve coğrafyamızı aştı

Geceye; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar ve Zülfü Livaneli’nin dışında, Gazeteci Nebil Özgentürk ve Prof. Dr. Onur Bilge Kula da katıldı. Livaneli’nin sanat ve düşünce yapısını anlatan Kula, usta sanatçının eserlerinin, çağımızı ve coğrafyamızı aştığını dile getirdi. Gecenin sonunda sahneye çıkan Livaneli ve Başkan Akpınar, "Bilmem şu feleğin bende nesi var" türküsünü seslendirdi.

“İyi ki bizimlesin büyük usta”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “KODA, sanatın küçümsendiği, klasik müziğin erozyona uğradığı bir süreçte ortaya çıkan kardelen çiçeğidir. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi biz başardık ve kadrolu bir oda orkestrası kurduk. Onlarca konserin dışında, sadece İzmir’de değil, Türkiye genelinde sanatı insanların ayağına götürdük, götürüyoruz. Bugün, sezon finalinde Zülfü Livaneli için buradayız. Büyük Usta Livaneli, Türkiye’de bir rol model ve yol gösteren liderdir. İyi ki bu akşam bizimlesiniz. Sizi konuk etmekten gurur duyuyoruz” dedi.