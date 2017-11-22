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22 Kasım 2017 13:08

Konak’ın parkları kitaplarla donatılıyor

Kitap okumanın bireyin hayal dünyasını zenginleştirmesi ve daha bir çok faydasına karşı harekete geçen Konak Belediyesi ’Kent Kitaplığı’ adı altında parklarda açtığı kitaplıkları çoğaltıyor.

Konak’ın parkları kitaplarla donatılıyor

22 Kasım 2017 13:08


Konak Belediyesi, kent kitaplıklarının ilkini geçen yıl Dr. Behçet Uz Parkında açmış ve çocuk kitaplarından oluşan kitaplıkları kısa sürede bölge sakini çocuklarının uğrak mekanı haline dönüştürmüştü. Bu sayede parka vakit geçirmeye gelen minikler, kitaplık sayesinde kitaba daha kolay ulaşır hale geldi. ‘Al götür, oku getir’ sloganıyla hayata geçirilen kitaplıklara gösterilen ilgi üzerine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, farklı semtlerde de kitaplık açılması talimatını verdi. Yapılan çalışmalar sonunda iki yeni yer tespit edilerek, kitaplık sayısının üçe çıkarılması sağlandı.


Kitap kurtlarının uğrak mekanı haline dönecek kitaplıklardan biri, Konak’ın tarihi semtlerinden Karataş’ta yer alan Adile Naşit Parkı içindeki Yanık Kilise diye de adlandırılan Aya Peraskevi Kilisesinin restore edilen Papaz Evinde kurulacağı ifade edildi. Konak Belediyesince yeniden kente kazandırılan tarihi yapı yeni hali ile kitap yuvası olarak çok yakında hizmet vereceği kaydedildi.


Öte yandan, ’Herkes okusun’ diye açılacak kitaplıklardan bir diğeri ise Göztepe Semtindeki Kadınlar Birliği Parkında hizmet verecek. Geçmiş dönemlerde zabıta personelinin görev yaptığı park içindeki prefabrik bina elden geçirilerek kitaplarla dolu bir kitaplık haline getirildi. Dış cephesi resimlerle güzelleştirilen kitaplıkların, hem yetişkinlere, hem de parka oynamaya gelen çocuklara hizmet vereceği aktarıldı.


Kitapsever gönüllülerinde, kitaplığa kitap bağışında bulunabileceği duyuruldu.




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