Konak’tan asfalt seferberliği

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler alt yapısı yenilenen alanlarda serpme asfalt uygulaması yaparken, çeşitli nedenlerle kısmi bozulma olan yerlere de yama çalışması yapıyor.

Konak Belediyesince yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında ekipler son olarak Anadolu, Ulubatlı, Yenidoğan, Zeytinlik, Aziziye, Kadifekale ve Selçuk mahallelerinde bozulan sokaklarda asfalt serme çalışması yaptı. Bozuk yolları önce kazıma makinesiyle temizleyen ekipler ardından zemine sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Çalışma sayesinde geçmiş yıllarda üst üste dökülen asfalt nedeniyle yol ile kaldırım arasında oluşan kot farklılıkları da giderilmiş oldu. Yedi mahalledeki 11 sokağı yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri toplamda bin 965 ton asfalt serimi yaptı. Yol yenileme çalışmalarında Konak Belediyesi’nin Gediz’deki asfalt şantiye tesisinde kendi ürettiği asfalt kullanıldı.

Öte yandan, Gültepe’de Ulubatlı Mahallesi 2384 Sokak’ta yıllara yenik düşmüş, yıpranmış olan 185 metre uzunluğundaki dik yokuş da yenilendi. Bölgede önce İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri eskiyen su kanallarını yeniledi, ardından Konak Belediyesi ekipleri eskiyen asfaltı sökerek yerine yayaların ve araçların kaymasını önleyecek beton kilit parke taş döşedi. Çalışmalar sonunda 2384 Sokak ekipler tarafından daha kullanışlı hale getirildi. Yaşlıların daha kolay inip çıkması için merdivenlere demir tutamaklar da eklendi. Böylece hem yol hem de 300 basamaklı merdivenler de yepyeni hale geldi.

“Hem ekonomik hem çevreci”

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, sıcak havaya rağmen asfaltlama çalışmalarının bayramın ardından da devam edeceğini belirterek, “Konaklı hemşerilerimizin yollarını düzgün hale getirmek bizim asli görevimiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Eskiden olduğu gibi üst üste asfalt dökmüyoruz. Kazıma makinemizle eski asfaltı kazıyarak yenisini döküyoruz. Döktüğümüz asfaltı da yine kendimiz üretiyoruz. Böylelikle hem yollarımızı güzelleştiriyoruz hem de çevreyi koruyup tasarruf sağlıyoruz” dedi. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları önümüzdeki günlerde Huzur Mahallesi 2410 Sokak’ta devam edecek.