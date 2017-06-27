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27 Haziran 2017 05:57

Lara Fabian’la düet yapmak istiyor

Türkiye’nin en gözde mekanlarında sahne alarak adından sıkça söz ettiren şarkıcı Müge Ökten, tek hayalinin Lara Fabian ile düet yapmak olduğunu söyledi.

Lara Fabian’la düet yapmak istiyor

27 Haziran 2017 05:57


İzmir’in sevilen sanatçısı Müge Ökten, Belçikalı şarkıcı Lara Fabian’ın hayranı çıktı. Geçtiğimiz gün İzmir’de bir mekanda sahne alan güzel şarkıcı, sahne arasında sevenlerine Lara Fabian hayranı olduğunu açıkladı. Ökten, en büyük hayalinin Belçikalı şarkıcı ile aynı sahneyi paylaşmak ve onunla düet yapmak olduğunu belirtti. Öte yandan, Lara Fabian’ı örnek alarak yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Ökten, ’’Lara Fabian iyi bir sanatçı ve iyi bir insan, uzun yıllardan beri kendisini hayranlıkla takip ediyorum. En büyük hayalim onunla tanışmak ve aynı projede yer almak. İnşallah bu dileğim bir gün gerçek olur" şeklinde konuştu.




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