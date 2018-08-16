Milyonluk Körfez Geçiş Köprüsünün yürütmesinin durdurulmasına tepki

Mahkeme kararına saygı duyuyoruz; ancak eksiklikler düzeltilerek İzmir Körfez Geçişi mutlaka şehrimize kazandırılmalıdır" dedi.

İzmir Körfez Geçişi projesi, İzmir İdare Mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulmuştu. Konu hakkında ise İnciraltı Gelişim Derneği basın açıklaması düzenledi. Ekonomik olarak ülkenin adeta saldırı altında olduğu bugünlerde sonuna kadar hükümetin yanında olduklarının altını çizen Karabulut, "İnciraltı toprak sahipleri olarak bugüne kadar hep ülkesine bağlı, birlik ve dayanışma içerisinde olduk. Toplamda 5 milyon metrekare olan topraklarımızda bu zamana kadar planlamada hiçbir şartımız olmadı. İnciraltı planlamasını hep sabırla bekledik ve bazı zamanlarda yalnız kalsak da sesimizi hiç yükseltmedik. Kasım 2016 tarihinde o dönem Başbakan olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın talimatı ile başlayan İnciraltı planlama sürecininin bir an evvel tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu ’istemezükçü’ grupların İzmirlilere hep yukarıdan bakmalarına artık yeter. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz; ancak eksiklikler düzeltilerek İzmir Körfez Geçişi mutlaka şehrimize kazandırılmalıdır" diye konuştu.

"Yok olmasını izlemek İzmir’i sevmemek ve vatanını sevmemektir"

İnciraltı’nın doğru ve sağlık turizmi odaklı planlanmasıyla ülkeye doğrudan 10 milyar dolar yabancı sermaye çekeceğini, İzmir’de 15 bin kişiye istihdam sağlayarak, işsizliği aşağılara çekeceğini dile getiren Karabulut, "İnciraltı’nın bugün kamuya faydasız olarak beklemesi, plansız her geçen gün yok olmasını izlemek İzmir’i sevmemek ve vatanını sevmemektir. Tarımda ne yazık ki artık İnciraltı’nın vasfı kalmamıştır. Doğru planlamayla turizm ve sağlık alanında da İnciraltı ekonomiye önemli katkı sağlar. İnciraltı toprak sahipleri olarak ne bizlerin ne de ülkemizin kaybedecek vakti olmadığından bizler devletimizin, hükümetimizin dün olduğu gibi bugün de yanındayız” ifadelerini kullandı.

"İzmir kazansın, İzmirli kazansın"

İnciraltı’nın planmasıyla İzmir’e yıllık 3 milyar TL ekonomik katkı sağlayacağını vurgulayan Karabulut, "2013 yılında İnciraltı planlamasının iptal edilmesi ile bugüne kadar şehrimiz ve ülke ekonomisi 15 milyar TL kayba uğramıştır; ayrıca İnciraltı planı iptal edildiğinde sevinen kesimler iki kez Expo’da aday oldu. Tüm dünyanın tanıyıp hayran olduğu yerlere nargile salonları, düğün salonları, mangal bahçeleri yapılmasına; akşam müzik seslerinin birbirine girdiği bir yer haline gelmesine sebep oldular. Kimse bize yokmuşuz gibi davranamaz ve şehrin göbeğinde, artık tarım yapılamayan 100 yıldır sahip olduğumuz topraklara plan istedik diye de rantçı diye yaftalayamaz. İzmir’in sahibi sadece sizler değilsiniz, İzmir’in sahibi İzmir’de yaşayanlar yani bizleriz" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen İnciraltı Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karabulut, "İnciraltı, İzmir ve ülkemiz için önemli bir değer. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile başlayan yeni İnciraltı planlama sürecinin önünde vatanını seven kimse durmayacaktır. Engel olmaya çalışanların karşısında biz İzmirliler olarak karşısında duracağımıza söz veriyoruz. Yeter ki 40 yıllık sorun çözülsün ülkemiz kazansın, İzmir kazansın, İzmirli kazansın” dedi.