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17 Ağustos 2018 16:45

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü: "Bu savaş yöntemiyle daha önce de karşılaştık"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, ABD’nin Türkiye ekonomisine yönelik uyguladığı hukuk ve etik dışı yaptırımlara karşı yaptığı açıklamada, "Hiçbir etik kurala ve uluslararası hukuka uymayan bu savaş yöntemiyle, daha önce de karşılaştık.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü:

17 Ağustos 2018 16:45

Siyasi çekişmeleri, ağır sonuçları olacak çirkin bir oyuna çeviren bu tutum karşısında bir kez daha ülkece kenetlendik" dedi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, ABD’nin Türkiye ekonomisine yönelik uyguladığı yaptırıma ilişkin bir açıklama yaptı. Ümit Ülkü, yaptırımlara rağmen ekonominin dahada iyi olacağını ifade ederek, Türkiye’nin yaptırımlara karşı boyun eğmeyeceğini, birlik ve bütünlük halinde bu zorlukların da üstesinden gelineceğini belirtti. Ülkü, "Hiçbir etik kurala ve uluslararası hukuka uymayan bu savaş yöntemiyle, daha önce de karşılaştık. Siyasi çekişmeleri, ağır sonuçları olacak çirkin bir oyuna çeviren bu tutum karşısında bir kez daha ülkece kenetlendik. Siyasi irade başta olmak üzere, iş dünyası ve toplumun her kesimi, oynanmak istenen oyunu görerek hızlıca organize oldu ve karşı hamleye geçti. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ekonomi yönetimimiz çok kısa bir sürede alınacak tedbirleri tespit ederek uygulamaya geçirdi. Bunun olumlu sonuçlarını da hamdolsun görmeye başladık; zamanla daha da iyi olacaktır. Firmalarımız yapısal olarak güçlüdür. Bu gibi durumlardan geçmişte kuvvetlenerek çıktığımız gibi şimdi de güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Hükümetimiz hızlı aksiyonlarla oluşan harareti söndürdü. Bankalarımız da hızlı reaksiyon gösterdi. Özellikle şimdi bankalarımızın firmalarımıza bir miktar daha likidite yaratmasını bekliyoruz. Kamu Bankalarımızın gerekli desteği yaptığı gibi aynı hassasiyeti diğer bankalarımızdan da önemle istiyoruz" dedi.


ABD’nin Türkiye’yi dünya ekonomisinin dışına itme düşüncesinin tamamen bir hayal ürünü olduğunun altını çizen Ülkü, "ABD başkanının malum açıklamayı yaptığı günün ertesi, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, aralarında Rusya, Çin ve İran’ın da olduğu birçok ülkeden destek mesajları gelmeye başladı. Türkiye bugün, dünya ticareti içerisinde önemli bir yere sahiptir. Dünyanın hemen hemen her noktasına ihracat yapan, büyük yatırımlara imza atan güçlü bir aktördür. Dolayısıyla, Amerika tarafından Türkiye’yi ekonomik anlamda zorda bırakma ya da dünya ekonomisi dışına itme düşüncesi bir hayalden ibarettir. Her şeyden önce buna ilk itiraz edecek olan, gördüğümüz üzere diğer ülkelerdir" diye konuştu.




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