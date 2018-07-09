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09 Temmuz 2018 13:40

Ödemiş karpuzunun fiyatları düşük, üreticinin morali bozuk

Patatesi ve karpuzu ile ünlü İzmir’in Ödemiş ilçesinde patates fiyatları tavan yaparken, karpuz fiyatları da taban yaptı.

Ödemiş karpuzunun fiyatları düşük, üreticinin morali bozuk

09 Temmuz 2018 13:40

Pazar fiyatları 5 liraya kadar yükselen patateste fiyat tartışmaları devam ederken, Ödemiş’teki yaz patatesi sezonu tarlada 2 lira ile sona erdi.


Yaklaşık 2 hafta önce piyasaya çıkan Ödemiş karpuzunda da fiyatlar üreticinin beklentisinin altında kaldı. Ödemiş karpuz pazarında üreticiler, ürüne alıcı bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtirken, alıcılar da Ödemiş karpuzunun itibar kaybettiğini vurguladı.


Alım ve satım yapan Ertan Çepni, "Ödemiş karpuzu yaklaşık 2 hafta önce piyasaya çıktı; fakat alıcı olmaması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyoruz. Şu an fiyatlar 25-30 kuruş civarında seyrediyor. Üreticinin maliyeti karşılayabilmesi için en az 40 kuruş civarında satması gerekiyor. Böyle giderse Ödemişli üretici karpuzdan vazgeçecek" dedi.


Karpuz tüccarı Ali Eser de "Ödemiş, İzmir’i 100 kilometre uzaklıkta. Taşıma maliyetleri yükseldi. Ürünün raf ömrü kısa. Önceki yıllarda yapılan aşılı üretim de karpuzun tadını kaçırınca Ödemiş karpuzunun ekonomik olarak da tadı kaçmış oldu” dedi.




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