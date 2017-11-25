"Sadece Diktatör" oyununa yoğun ilgi

Konak Belediyesi’nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesinde sahnelenen tek kişilik oyun ‘Sadece Diktatör’e sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bir diktatörü kendi ağzından anlatan ve diktatörlüğüne giden süreci, halkla kurduğu çarpık ilişkileri gözler önüne seren oyun beğeniyle izlenildi.

Seyirciler arasında yer alan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş oyunu Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve eşi ile birlikte izledi. Onur Aydın’ın idealist ve etkileyici bir üslupla yazdığı, Caner Erdem’in de yönetmenliğini yaptığı oyunu seyirciler soluksuz izledi. Barış Atay, gösterdiği güçlü, etkileyici ve karizmatik performansıyla sanatseverleri kendine hayran bıraktı. Bencil, koltuk sevdalısı, baskıcı, yalancı, halkını önemsemeyen ve küçük gören bir diktatörün kendi ağzından anlatıldığı oyunun sonunda sanatseverler Atay’ı ayakta alkışladı.