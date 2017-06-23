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23 Haziran 2017 10:22

Süt Kuzusu’na 16 günlük mola

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni alım süreci nedeniyle Süt Kuzusu Projesi’ne 24 Haziran’dan itibaren 16 günlük zorunlu bir ara verecek.

Süt Kuzusu’na 16 günlük mola

23 Haziran 2017 10:22

2012 yılının Eylül ayından bu yana İzmirli miniklerin toplam 47 milyon 250 bin litre süt içmesini sağlayan proje, 10 Temmuz’da kaldığı yerden devam edecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire Süt Kooperatifi işbirliğiyle başarıyla yürüttüğü, 1-5 yaş arasındaki 124 bin çocuğun haftada 2 litre süt içmesini sağlayan ‘Süt Kuzusu Projesi’, süt dağıtımında 16 günlük zorunlu mola veriyor. 2017 yılının ikinci altı aylık periyodunda çocuklara ulaştırılacak sütlerin alım süreci nedeniyle dağıtıma 24 Haziran 2017 ile 10 Temmuz 2017 tarihleri arasında ara verilecek. Sütler, 10 Temmuz’dan itibaren yeniden evlere götürülmeye başlanacak.



124 bin haneye ulaştı


Hem tarım ve hayvancılıkla geçinen üreticilerin desteklenmesi hem de çocukların gelişimine katkı sağlanması amacıyla "Okul Sütü" adı altında başlattığı projeyle Türkiye’ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha sonra "Süt Kuzusu" adı altında sürdürdüğü projeyle yüzbinlerce çocuğa sağlıklı süt içirmeye devam etti. Tireli süt üreticilerinden temin ettiği sütlerle 2012 yılının Eylül ayında 40 bin çocukla start alan Süt Kuzusu, 2017 Haziran ayı itibariyle 124 bin haneye ulaştı. Proje kapsamında bugüne kadar İzmirli çocuklara 47 milyon 250 bin litre süt içirildi.




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