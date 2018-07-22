Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 18:44

Tekne kazasında hayatını kaybeden Ahmet Argon toprağa verildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Argon son yolculuğuna uğurlandı.

Tekne kazasında hayatını kaybeden Ahmet Argon toprağa verildi

22 Temmuz 2018 18:44


Dün akşam saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte balıkçı teknesiyle denize açılan ve karaya dönüşte teknenin alabora olmasıyla hayatını kaybeden Ahmet Argon (30) için Pınarbaşı Çarşı Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailenin dört çocuğundan en ufağı olan Argon’un cenazesine ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından talihsiz adamın naaşı Pınarbaşı Köy Mezarlığı’na defnedildi.



"İşin peşini bırakmayacağız”


Argon’un eniştesi Ercüment Özcan, olayın nasıl meydana geldiğini henüz tam olarak bilmediklerini söyledi. Özcan, "Cumartesi günü 5 kişi tekneye binip denize açılıyor. Dönüş yaparken sahile yakın bir yerde tekne alabora oluyor ve ters dönüyor. Sonucunda da hem yeğenim hem de arkadaşı hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.


Olayda ihmalden şüphelendiklerini dile getiren Özcan, “Acımız biraz dindikten sonra bu işin peşine düşeceğiz. Olayda ihmal olup olmadığını araştıracağız. Çünkü bizler de kesin bilgilere sahip değiliz. Emniyet güçlerinin bu işin arkasını bırakmayacağına eminiz. Gencecik yaşta iki kişiyi kaybettik" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç