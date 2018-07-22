Tekne kazasında hayatını kaybeden Ahmet Argon toprağa verildi

Dün akşam saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte balıkçı teknesiyle denize açılan ve karaya dönüşte teknenin alabora olmasıyla hayatını kaybeden Ahmet Argon (30) için Pınarbaşı Çarşı Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailenin dört çocuğundan en ufağı olan Argon’un cenazesine ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından talihsiz adamın naaşı Pınarbaşı Köy Mezarlığı’na defnedildi.

"İşin peşini bırakmayacağız”

Argon’un eniştesi Ercüment Özcan, olayın nasıl meydana geldiğini henüz tam olarak bilmediklerini söyledi. Özcan, "Cumartesi günü 5 kişi tekneye binip denize açılıyor. Dönüş yaparken sahile yakın bir yerde tekne alabora oluyor ve ters dönüyor. Sonucunda da hem yeğenim hem de arkadaşı hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

Olayda ihmalden şüphelendiklerini dile getiren Özcan, “Acımız biraz dindikten sonra bu işin peşine düşeceğiz. Olayda ihmal olup olmadığını araştıracağız. Çünkü bizler de kesin bilgilere sahip değiliz. Emniyet güçlerinin bu işin arkasını bırakmayacağına eminiz. Gencecik yaşta iki kişiyi kaybettik" ifadelerini kullandı.