Turizmciler bayram tatiliyle nefes almak istiyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili için açıklama yapan Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Genel Başkanı Mehmet Çelik, küçük otelcilerin sıkıntı da olduğunu ifade etti. Çelik, Ramazan Bayramı ve hemen arkasından başlayacak olan sezonun küçük otelciye nefes aldıracağını ifade etti.

Dernek ileri gelenleri ile birlikte derneğe üye olan küçük otelcileri telefonla aradıklarını ve imkanlar ölçüsünde ziyaret ettiklerini belirten Mehmet Çelik, "Üyelerimizin durumunu yakından takip etmekteyiz; ama onlardan aldığımız yanıtlar, ne yazık ki son derece moral bozucu. Nasıl olmasın ki. Ülkemizin güvenlikle ilgili olumsuz imajı, yabancı misafir oranını son derece alt seviyelere düşürmüşken, booking.com’la yaşanan hukuksal süreç, rezervasyonlarının neredeyse yüzde 80’ini bu kanaldan yapan küçük otelci için tam bir facia oldu. Bu da yetmezmiş gibi, haziran ayında neredeyse kış şartlarını yaşatan iklim, boş odalar ve moralsiz turizmciler oluşturdu" diyerek küçük otelcilerin zor durumuna işaret etti.

Kendilerini tek teselli edecek durumun, bayramla birlikte ortaya çıkacağını umduklarını belirten Çelik, "Yıllardır yüksek sezona denk gelen Ramazan Bayramı önümüzdeki yıllarda orta sezona denk gelerek bir nebze turizmcinin yüzünü güldürecek. Öte yandan, ister istemez Kurban Bayramı yüksek sezona denk gelerek ekstra avantaj olma özelliğini yitirecek. Uzun bayram tatilleri yurt dışını cazip kılarken, kısa tatiller yurt içi turizmini canlandırır. Kısaca söylemek gerekirse, Türk turizmi, tarihinin en zor dönemini yaşamaktadır. Bacasız sanayi diye adlandırdığımız bu sektör can çekişmektedir. Bakanlığımızdan beklentimiz, turizmin elinden tutup, turizmciye destek olmasıdır. Kredi erteleme, ucuz kredi, çeşitli sübvansiyonlar sektöre nefes aldıracaktır. Sayın bakanımızın bu konuda bizlere destek olacağına inancımız sonsuzdur. Bu vesile ile, Türk turizminin yüz akı, Türk misafirperverliğinin en başarılı uygulayıcısı olan küçük otelciler olarak, halkımızın Ramazan Bayramını kutluyor, her şeye rağmen gülen yüzümüzle kendilerini küçük otellerimize bekliyoruz" diye çağrıda bulundu.