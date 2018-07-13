Üç bağış, üç hayat

İzmir Kent Hastanesinde tedavi gören Eskişehirli Cemil Sevinç (54), Manisalı Sevgül Akın (48) ve İzmirli Zeynep Topdaş’a (47) birer hafta arayla karaciğer bağışlandı. Taburcu edildikten sonra poliklinik kontrolünde buluşan üç hasta hayata ’isimsiz kahramanları’ ve onların yüce gönüllü aileleri sayesinde tutunduklarını belirterek, "Minnettarız. Bu bağışlarla yeniden doğduk" ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de yaşayan emekli 3 çocuk babası Cemil Sevinç’e Hepatit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği tanısı konuldu ve sağlığına kavuşması için karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Nakil için İzmir Kent Hastanesine başvuran Sevinç’in canlı vericiden nakil umutları birkaç gün içinde tükendi. Ailesinden hiçbir uygun verici bulunamayan Sevinç’in adı kadavradan organ bekleme listesine yazılırken, Sevinç’in üç yılı kontrollerle geçirdi ve sağlık durumu günden güne kötüleşti. Geçtiğimiz Mayıs ayında varis kanamaları başlayan Sevinç için acil organ çağrısı yapıldı. 3 Haziran’da yapılan bağışla Doç. Dr. Murat Kılıç Başkanlığında Dr. Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze’den oluşan ekip adı açıklanmayan kişinin karaciğerini Sevinç’e nakletti.

30 yıl bu hastalıkla yaşadı

Sevinç gibi canlı donörü bulunmayan bir başka hasta ise 48 yaşındaki Manisalı Sevgül Akın’dı. Kardeşlerini kaybettiği Wilson Sirozu tanısı 13 yaşındayken koyulan Akın da 30 yıl bu hastalıkla yaşadı. Mart 2017’de nakil kararı verilen Akın da hastaneye başvurarak kadavra listesine yazıldı. Her geçen gün umudunu yitirerek bir yılı aşkın bir süre müjde bekleyen Akın, 8 Haziran’da yapılan organ bağışıyla yeniden hayata tutundu. Doç. Dr. Kılıç Başkanlığındaki ekip Akın’ın nakil operasyonunu gerçekleştirdi.

Haziran ayının uğurlu geldiği üçüncü hasta ise 4 çocuk annesi 47 yaşındaki Zeynep Topdaş oldu. İzmir’de yaşayan Ispartalı Topdaş’a 4 yıl önce hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozu tanısı koyulurken, Topdaş da nakil için İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Kadavra listesine adı yazılan Topdaş’ın durumu kötüleşince adı acil çağrı listesine alındı. Acil çağrının üzerinden 20 gün geçmeden bağışı yapılan Topdaş, 17 Haziran günü yine Doç. Dr. Kılıç Başkanlığındaki ekip tarafından nakil gerçekleştirildi.

"İnsan başına gelmeden anlamıyor"

İsimlerini bile bilmedikleri insanların bağışlanan karaciğerlerle ikinci hayata başlayan üç hasta duygularını dile getirdi. Cemil Sevinç, "Bağış yapanlardan da Allah razı olsun doktorlarımızdan da. O bağışlar olmasa ne olacağımız belli değildi. Ben şimdi o kişiyi bedenimde yaşatıyorum, Allah ailesine sabırlar versin. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. İnsan başına gelmeden anlamıyor. Benim başıma geldi, işe yarar organlarımı bağışlayacağım. Başkasında yaşasın, can olsun” dedi.

Sevgül Akın ise "Ölümün eşiğindeydim, son anda Allah yardım etti. Annem babam yaşlı insanlar, bu hastalıktan evlatlarını kaybetmişlerdi, benim de ölümümü bekliyorlardı. Şimdi ise hayata yeniden geldim diye seviniyorlar. Bir isimsiz kahraman sayesinde yeniden doğdum, nur içinde yatsın" diye konuştu.

"Yeniden doğmuş gibiyim"

Hayatının sonu geldi diye düşünürken bağışla yeniden hayat bulan Zeynep Topdaş, "Bu bağışla hayattayım. Bağışı yapanlardan Allah bin kat razı olsun. Benim için hayat bitmişti, hiçbir şeyden zevk almıyordum, tek bir hayalim bile kalmamıştı. Şimdi yeniden doğmuş gibiyim. Acılı aileye başsağlığı, sabırlar diliyorum. Minnettarlığımızı anlatacak söz yok" şeklinde konuştu.

"Bağışların artması hepimizin dileği"

Karaciğer nakil ekibinden Opr. Dr. Cahit Yılmaz, karaciğer nakli olması gereken hastaların canlıdan nakil şansının bulunduğunu ancak bu üç hasta gibi vericisi olmayanların kadavradan bağıştan başka umudu olmadığını ifade etti. Yılmaz şöyle konuştu:

"Karaciğer naklinde dünyada çok önemli bir yerdeyiz ancak kadavradan nakillerde geri plandayız. Bağışların artırılması için Sağlık Bakanlığı, sivil toplum örgütleri özellikle de bu sıkıntıyı yaşayan hasta ve yakınlarının çabaları var. Bu tür haberler toplumsal bilinci, bağış konusunda duyarlılığı artırıyor. Üç hastamız bir ay içinde birer hafta arayla bağış organlarla nakil oldu, üçünün de sağlık durumu iyi. Bağışların artması hepimizin dileği.”