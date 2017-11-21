Yeni Mahalle’de asfalt mesaisi sürüyor

Bugüne kadar yaklaşık 340 bin metre karelik alanı sıcak asfaltla buluşturan belediye ekipleri, Yeni Mahalle’deki çalışmalarına bozuk yol kalmayınca kadar devam edeceğini bildirdi.

Çalışma programına İzmir Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan tüm cadde ve sokakları da dahil eden Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle bölgesinde başlattığı asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yeni Mahalle’deki asfaltlama çalışmalarına 662 sokaktan başlayan Fen İşleri ekipleri bu kapsamda 660, 661, 632, 652, 633, 634, 635, 648, 651, 660, 655, 659, 654, 658, 658/1 ve Yavuz Sokak’taki çalışmalarını tamamladı. Mesai mefhumu gözetmeksizin devam eden çalışmalar kapsamında, Yeni Mahalleye bugüne kadar yaklaşık 3 bin ton sıcak asfalt serildi. İZSU, GDZ Elektrik, Telekom ve çeşitli telekomünikasyon firmalarının yaptığı altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Yeni Mahalle’nin yollarını ulaşımda daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran fen işleri ekipleri, buradaki asfaltlama faaliyetlerini ise en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Mevsim şartları müsaade ettiği sürece çalışmaların tüm hızıyla süreceğini belirten Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mahmut Çetiner, “Mesai mefhumu gözetmeksizin yaptığımız asfaltlama çalışmalarımızda hedef tüm Aliağa” dedi.