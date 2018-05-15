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15 Mayıs 2018 23:46

Abdülhamit Han Camii’nde 10 bin kişiyle ilk teravih

Kahramanmaraş’ın en büyük camisi Abdülhamit Han Cami’nde, Ramazan Ayı’nın ilk teravih namazı 10 bin kişiyle kılındı.

Abdülhamit Han Camii’nde 10 bin kişiyle ilk teravih

15 Mayıs 2018 23:46


Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta genci yaşlısı herkes camilere akın etti. Türkiye’nin üçüncü büyük camii konumunda bulunan Abdülhamit Han Camii’nde de, müminler ilk teravih namazını kılmak için camiye akın etti. Onikişubat İlçe Müftüsü Abdullah Demir namaz öncesi oruç ibadeti hakkında vaaz verdi. Yaklaşık 10 bin kişinin namaz kıldığı camide, kadınlar ve yaşlılar için özel bölümler oluşturuldu. Namaz sonrası teraviye katılanlara şerbet ikram edildi. Namazın ardından İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuşan imam hatip Salih Akben, “Filistin’de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan sonsuz rahmet diliyorum” dedi.


Akben, “Ramazan-ı Şerif’e kavuştuk sevinçliyiz ama bir yönden de gönlümüz hüzünlü. Bu Ramazan’a buruk girdik. Malumunuz Filistin’de Gazze’de şehit olan Müslüman kardeşlerimiz yüreklerimizi parçaladı, kalplerimizi buruk yaptı hüznümüzün artmasına neden oldu. Rabbim şu mübarek mabet içinde ve şu mübarek Ramazan gecesinin ilk teravih namazında dua ettik. Rabbim sen âlemi İslam’ın yardımcısı ol. Onlara sen derman ol. O kardeşlerimiz sen koru ya Rabbi, mazlumlara biçarelere ve zorda kalmış İslam ümmetine yardım eyle. Onlara böyle dua ediyorum. Cümle şehitlerimize özellikle Gazze’de hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah’tan sonsuz rahmet diliyorum” diye konuştu.




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