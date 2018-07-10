Yargıtay Ceza Genel Kurulu, BBP Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin dönemin üst düzey memurlarına yönelik verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı. Adalet Bakanlığına kanun yararına bozma istemlerinin kabul edildiğini ifade eden BBP’nin avukatı Kemal Yavuz, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun aldığı kararın sevindirici olduğunu söyledi. Yavuz, dosyanın tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gideceğini ve şüpheliler için yeniden soruşturma başlatılacağını sözlerine ekledi. Yavuz, “Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bugün açıkladığı karar son derece sevindiricidir. Hukuk ve hak arama adına 9,5 yıldır devam ettirdiğimiz bu yolda çok önemli bir eşik olarak görüyoruz. Çünkü merhum Muhsin Yazıcıoğlu’na suikast ile ilgili yüksek dereceli memurlara bir soruşturma vardı. Burada yürütülen yüksek dereceli memurlarla ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce takipsizlik kararı vermişti. Bu karara karşı Yargıtay 6’ıncı Ceza Dairesi’ne itirazımız söz konusu olmuş ve reddedilmişti. Başka bir yolu olmadığı için bizde, olağanüstü kanun yoluna gittik. Kanun yolunda adalet bakanlığı bu kararın kaldırılması talebimizi kabul etmişti ve dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitmişti. Kurul’da her şüpheli için yaptığı inceleme sonunda böyle bir karar verdi. Şimdi bu suikastın şüphelisi olarak soruşturulan yüksek dereceli memurların dosyası da tefrik edilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülüyordu. Şimdi tekrar dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gidecek ve şüpheliler için yeniden bir soruşturma başlatılacak. Yani yanlış hesap Bağdat’tan değil Basra’dan dönmüş oldu. Bunun için bu ülkede adalet varmış dedirten bir karar oldu” diye konuştu.