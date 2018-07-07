Elbistan Kent Müzesi için envanter çalışması yapılacak

Kent Müzesi’nde sergilenecek eserlerin tespiti için oluşturulan komisyonun başkanlığını da yapan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Elbistan halkına çağrıda bulunarak, ilçeyle ilgili arkeolojik veya etnografik eserleri tespit komisyonunda değerlendirmek ve sergilemek üzere Kaymakamlığa ulaştırılmasını istedi.

Elbistan’da 87 yıl önce tamamen taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen ve hükümet konağı ile polisevi olarak kullanılan tarihi binanın, Kent Müzesi haline getirilmesi için başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Büyük bir titizlikle devam eden restorasyon çalışmalarının yanı sıra Kent Müzesi’nde sergilenecek tarihi ve kültürel eserlerin tespiti için de Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun başkanlığında Elbistan Kent Müzesi Eser Tespit Komisyonu kuruldu. Komisyonun üyeleri ise, Kahramanmaraş İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(KSÜ) Arkeoloji Bölümü, Kahramanmaraş Müzesi görevlileri ile diğer ilgililerden oluşuyor.

Elbistan Kent Müzesi Eser Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, 1920’li yıllarda yapılan uzun yıllar hükümet konağı olarak kullanılan, son dönemde Polisevi olarak hizmet veren tarihi binanın Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Tuncay Akkoyun, Elbistan Kent Müzesinin, ilçenin tarihi ve kültür öğelerinin sergileneceği ve bölgenin kültür ve turizmine önemli değer sağlayacak en önemli projelerden biri olduğunu ifade etti.

Kurulan komisyonun, yöremize ait arkeolojik ve etnografik eserlerin tespit edilmesi, tespit edilen eserlerin temini işlemlerinin yürütülmesi için çalışma yapacağını kaydeden Kaymakam Akkoyun, “Eser Tespit Komisyonu ilçemizde bulunan, konusu Elbistan teması olan arkeolojik ve etnografik eserlerin tespit ve temin çalışmalarını yürütecek. Komisyon tarafından tespit edilen eserlerin Elbistan kültür oluşumuna göre kronolojik olarak sıralanması için gerekli çalışmalara başlamıştır” dedi.

Eserlerin, hibe ya da satın alma yoluyla temin edileceğini hatırlatan Komisyon Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, “Eserlerin temini için hibe ve satın alma yoluyla komisyon tarafından mahalle gezileri yapılarak eserler tespit edilecek ve Elbistan Kent Müzesinde sergilenmesi kapsamında gerekli kayıt değerleme çalışmalarının yapılması için Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünde muhafaza edilecek ve Kent Müzesi tamamlanınca burada sergilenecektir. Elbistan ilçemiz için önemli bir yere sahip olan Kent Müzesi eserleri temini konusunda tüm Elbistan halkından arkeolojik veya etnografik eserleri tespit komisyonunda değerlendirmek ve sergilemek üzere Kaymakamlığımıza ulaştırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.