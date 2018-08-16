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16 Ağustos 2018 18:23

Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta 5 motosiklet çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızları yakalandı

16 Ağustos 2018 18:23

Çalıntı motosikletler ve olaylarda kullanılan bir otomobil ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı motosikletlerle ilgili operasyon yaptı. Operasyonlarda polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. Olay yerleri çevresinde şüpheli bir otomobil tespit eden polisler, otomobilin keşif yaptığı yerlerde araştırma yaptı.


Otomobilin öncesinde keşif yaptığı, araçta iki kişi olduğu, bir şahsın araçta gözcülük yaparken diğerinin motosiklet çaldığı tespit edildi. Çalıntı motosikletlerin de otomobil takibiyle il merkezinden uzak bir mahallede depoya saklandığı, bazılarının da değerinin altında satıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 2018 yılında çalınan 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 4 kişiye çalıntı mal almaktan işlem yapılırken, sabıkalı şüphelilerden Tevfik O. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı motosikletler asayiş şube bahçesinde sahiplerine teslim edildi.




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