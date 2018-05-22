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22 Mayıs 2018 01:04

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir eve yapılan operasyonda satışa hazır yüklü miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

22 Mayıs 2018 01:04


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.


Polis ekipleri Narkotik Dedektör Köpeği Alfi’nin de yardımıyla, Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan bir evde arama yaptı.


Yapılan aramada, 2 adet şeffaf kilitli poşet içerisinde 133. 6 gram esrar maddesi, 1 adet kavanoz içerisinde 65. 24 gram esrar maddesi ile, 1 paket halinde 14. 92 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Evde, uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan 200 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet hassas terazi ve toplam 19 adet kenevir ele geçirildi.


Polisin, şüphelileri yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.




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