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13 Mayıs 2018 18:35

Kahramanmaraş’ta yıldırım isabet eden çoban öldü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşen Mustafa Çam (43) hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta yıldırım isabet eden çoban öldü

13 Mayıs 2018 18:35


Edinilen bilgiye göre olay, Pazarcık ilçe girişinde bulunan meralık alanda meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için ilçe girişinde bulunan meralık alana giden Mustafa Çam (43) hayvanlarını otlattığı sırada aniden bastıran yağmurda üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Çam’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi sonrası Mustafa Çam’ın cansız beni Pazarcık Devlet Hastanesi morguna konuldu.




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