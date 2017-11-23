Keçilerin imdadına dağcılar yetişti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi Söğüt Ovası’nda küçükbaş hayvanları otlatan çoban, dönüş yolunda hayvanlardan 3’ünün eksik olduğunu fark etti. Keçilerin 500 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığını gören çoban, durumu keçilerin sahibi Yaşar Yolcu’ya bildirdi. Keçilerin sahibi ve vatandaşlar ne yaptılarsa keçileri kayalıklardan indirmeyi başaramadı. Bunun üzerine Yaşar Yolcu, KADAK dağcılık ekibinden yardım istedi.

Yapılan yardım çağrısıyla harekete geçen KADAK dağcılık ekibi, 3 saat süren çalışma sonrası keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtardı.