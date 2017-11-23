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23 Kasım 2017 15:12

Keçilerin imdadına dağcılar yetişti

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dağlık alanda 4 gündür mahsur kalan keçilerin imdadına dağcılar yetişti.

Keçilerin imdadına dağcılar yetişti

23 Kasım 2017 15:12


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi Söğüt Ovası’nda küçükbaş hayvanları otlatan çoban, dönüş yolunda hayvanlardan 3’ünün eksik olduğunu fark etti. Keçilerin 500 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığını gören çoban, durumu keçilerin sahibi Yaşar Yolcu’ya bildirdi. Keçilerin sahibi ve vatandaşlar ne yaptılarsa keçileri kayalıklardan indirmeyi başaramadı. Bunun üzerine Yaşar Yolcu, KADAK dağcılık ekibinden yardım istedi.


Yapılan yardım çağrısıyla harekete geçen KADAK dağcılık ekibi, 3 saat süren çalışma sonrası keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtardı.




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