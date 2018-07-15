Onikişubat Belediyesi 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşattı

Piazza Alışveriş Merkezi’ndeki serginin açılışına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Banu Pakdil ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminde millet, bayrak, vatan ve devlet sadakati uğruna canını feda eden vatandaşların milli direniş ruhunun yansıtıldığı fotoğraf sergisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, serginin amacının o gece yaşanan hain saldırıyı unutturmamak olduğunu belirterek, “Bu ülkenin kahraman insanları bu hain kalkışmayı engelleyerek bir destan yazmıştır. 15 Temmuz direnişi bu ülkenin insanlarının efsane kahramanlıklarını bir defa daha ortaya koymuştur. Halkın iradesine, demokrasiye, özgürlüklerimize hainlerin gem vuramayışının önemli bir göstergesidir. Bu kahraman Türk milleti 15 Temmuz’da göstermiş olduğu direnişle bütün ülkeler nezdinde bu ülkenin millet iradesinin sürekli ve daim olacağını ve o millet iradesine gem vurulamayacağını bir defa daha göstermiş oldular. Biz de o hain kalkışma sırasında milletimizin vatanı uğruna kahramanca direniş göstermesini, şehit düşen kardeşlerimizi anmak adına böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel ise, “15 Temmuz bizden sonraki nesillerin anlamasını sağlamamız gereken bir hadiseydi. O gün hep beraber bu millet iradesine sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla direnme hakkını sonuna kadar kullanarak tek bir karış toprağımıza zarar getirmedi. Bu hadiseyi bundan sonraki nesillere aktarmak bizlerin de göreviydi. Tabii fotoğraf da bu anları anlatmak için en önemli unsurdur. Böyle önemli bir fotoğraf sergisinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile gözlerini kırpmadan canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Yine o gün sokağa çıkan vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, “15 Temmuz bizler için çok acı bir tecrübeydi. Hala bu acıyı zerre zerre yaşıyor ve bütün hücrelerimizde hissediyoruz. Vicdanlarımızı yaralayan bir zulümdü. Halka ve devlete karşı işlenmiş bir suçun ötesinde sivil halka karşı işlenmiş en büyük zulüm ve saldırıydı. 15 Temmuz’da yaşanan olaylarla ciddi psikolojik yaralanmalar yaşıyoruz. Her zaman şunu söylüyorum; adaletli olalım ama böyle insanlara karşı asla merhametli olmayalım. 15 Temmuz gecesi onlar kadın, genç demeden bizim insanımıza acımadı, bizler de acımayacağız. O gece halkın iradesine kurşun sıktılar. Bu yaşananlar asla unutulmayacaktır ve unutturulmayacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Onikişubat Belediyesi tarafından vatandaşlara kadife kaplı Yasin Cüzü hediye edildi.