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15 Mayıs 2018 09:45

Pazarcık’ta doğa yürüyüşü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Pazarcık’ta doğa yürüyüşü

15 Mayıs 2018 09:45


Doğa yürüyüşüne Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu, Pazarcık Gençlik Hizmetleri Spor İlçe MüdürüYaprak Bozdağ, bazı daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Pazarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün sağlıklı yaşam, spor ve doğa bilincini arttırmak amacıyla, düzenlediği doğa yürüyüşü etkinliğine katılım yoğun oldu. Belediye hizmet binası önünde toplanan doğa severler, belediyenin kendileri için tahsis ettiği araçlarla Kartalkaya Barajının girişine gittiler. Yürüyüş etkinliğinden memnun kalan doğaseverler bir buçuk saat süren, yorucu ve bir o kadarda keyifli yürüyüşe Kartalkaya Barajının girişine geri dönerek son verdi.


Yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ katılımcılara yemek ve içecek ikramında bulundu.




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