Sele kapılan otomobili elleriyle tutmaya çalıştı

Görüntülerde 1 kişinin sele kapılan otomobili elleriyle durdurmaya çalışması yer alıyor.
Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi Ekmekçi Mahallesi Ulu Camii yakınında sel sularına kapılan bir kişi, otomobilini eliyle durdurmaya çalışıyor. Çevredeki vatandaşlar ise selde güçlükle ayakta durabilen genci sele kapılmaması için "bırak" diye uyarıyor.
Onikişubat ilçesi Hayrulllah Mahallesi’nde çekilen görüntülerde de sel suları içinde araçlar yer alıyor.