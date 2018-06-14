Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 10:53

Sele kapılan otomobili elleriyle tutmaya çalıştı

Kahramanmaraş’ta dün anne ile 2 çocuğunun ölümüne yol açan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sele kapılan otomobili elleriyle tutmaya çalıştı

14 Haziran 2018 10:53

Görüntülerde 1 kişinin sele kapılan otomobili elleriyle durdurmaya çalışması yer alıyor.


Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi Ekmekçi Mahallesi Ulu Camii yakınında sel sularına kapılan bir kişi, otomobilini eliyle durdurmaya çalışıyor. Çevredeki vatandaşlar ise selde güçlükle ayakta durabilen genci sele kapılmaması için "bırak" diye uyarıyor.


Onikişubat ilçesi Hayrulllah Mahallesi’nde çekilen görüntülerde de sel suları içinde araçlar yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç