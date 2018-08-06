Ceylan ve Ürkmezer, cam teras çevre yolu çalışmalarında inceleme yaptı

Fatih Ürkmezer, Safranbolu’da Gümüş Kavşağından Cam Terasa bağlanan çevre yolu çalışmasını yerinden incelediler.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’un da katılımıyla gerçekleşen incelemede 5 kilometrelik yol çalışmasının Safranbolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından birlikte yapılacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Belediye olarak ilçede hemen her alanda büyük bir özveri ile çalışmalara ara vermeden devam ediyor, amacımız Safranbolu’ya hizmetin her daim en iyisini vermektir” dedi.

Safranbolu cam terasın turizmde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Ürkmezer, “Bugün 5 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde yapımını kısa sürede gerçekleştireceğimiz, Gümüş Kavşağından Cam Terasa bağlanan çevre yolunda inceleme yapmak üzere Bakan Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ile birlikte çalışma alanına geldik. İnşallah çok kısa bir sürede tamamlayıp, ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin hizmetine açacağız” diye konuştu.

Safranbolu Belediyesi olarak güzel bir asfalt sezonu geçirdiklerini de kaydeden Ürkmezer şunları söyledi: " Çalışma programımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yol yapım ve onarımlarına da devam ediyoruz. Ben bu vesile ile kendisi de Safranbolulu olan ve geçmişte olduğu gibi bu günde ilçemize hizmete devam eden Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan ile Özel İdare Genel Sekreterimiz Mehmet Uzun’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, Osmanlı’nın mirası ilçemizde gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum."

Son dönemde Safranbolu’da gerek devlet gerekse Kaymakamlık ve Belediye anlamında önemli proje ve çalışmaların gerçekleştiğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakan eski Yardımcısı Mehmet Ceylan ise, "Kaymakamımız ekibi ve Safranbolu halkı ile birlikte büyük bir uyum içerisinde var gücü ile çalışmakta. Ben bir Safranbolulu olarak kendisine teşekkür ediyorum. Bu kapsamda yapımı gerçekleştirilecek yolunda Safranbolu turizmine katkı sağlayacağına inanıyorum. Yine bu manada Özel İdaremize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.