Doç Erkan Doğan, hastane bünyesinde sülük, hacamat gibi geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları merkezi açılması bakanlıkça onaylandı.

Halkın Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarına daha kolay erişebilmesi ve yetkisiz kişilerce yapılan uygulamaların önüne geçilebilmesi için KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Yard. Doç. Dr. Erkan Doğan İl Sağlık Müdürlüğüne geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları merkezi açmak üzere il Sağlık Müdürlüğüne yaptığı başvuru sonucu olumlu çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü, başvurunun Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonunca değerlendirilmek üzere gönderildiğini ve yapılan değerlendirme sonucu Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde “Kupa, Hipnoz, Fitoterapi ve Akapunktur” uygulaması yapmak üzere merkez açılması uygun görüldüğünü bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezinin açılması ve halkımızın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Halkımızdan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını (özellikle hacamat ve sülük uygulaması gibi) yetkisi olmadığı halde izinsiz şekilde uygulayan şahıslara itibar etmemelerini ve bu tür durumlarla karşılaştıklarında Müdürlüğümüze ihbarda bulunmalarını istirham ediyorum. İnsanımızın sağlığını hiçe sayarak ve halkımızın manevi duygularını istismar ederek uygunsuz koşullarda bu uygulamaları yapanlar hakkında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizin devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bakanlığımızın izni ile Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan bu merkezin, vatandaşımızın bu yöndeki taleplerini karşılayacağını ve her alanda olduğu gibi bu alanda da güvenli ve kaliteli hizmet vereceğini ifade ederek, tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.