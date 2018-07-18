FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne düzenlenen operasyonda, S.S.(43) isimli şahıs örgüte üye olmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalar neticesinde 2 bin 490 TL para, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet, 1 adet telefon ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.