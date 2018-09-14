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Hasta ziyaretleri moral oluyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Fatih Ürkmezer'in talimatı ile başlayan hasta ziyaretlerine ara verilmeden devam ediliyor.


Uygulama kapsamında Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Müdürlüğe bağlı ekipler Safranbolu Devlet hastanesi içerisinde yer alan servisleri dolaşarak tedavi olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret edilerek herhangi bir şeye ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor. Safranbolu Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan hasta ziyaretleri her Cuma düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ekiplerin Fatih Ürkmezer ‘in selamıyla ziyaret ettikleri hasta ve hasta yakınları uygulamadan memnun olduklarını dile getirirken, kendilerine moral olduğunu ifade ediyorlar.

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