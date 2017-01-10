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10 Ocak 2017 14:45

İŞKUR’dan işverenlere çağrı:

İŞKUR’dan işverenlere çağrı:

10 Ocak 2017 14:45

Çalışma ve İşkurumu (İŞKUR) İl Müdürü Coşkun Güven, iş başı eğitim programlarının uygulanmasına yönelik işverenlere işbirliği çağrısında bulundu.
İŞKUR İl Müdürü Güven, işgücü ihtiyacı çeken işverenlere çağrıda bulunarak, ‘Gelin nitelikli işgücünü birlikte yetiştirelim” dedi.
İhtiyaç duyduğunuz personeli İŞKUR’un desteğiyle ‘İşbaşı Eğitim Programları’mızla kendiniz yetiştirebilirsiniz diyen Güven, “ Bu durumda katılımcıların zaruri giderlerini (günlük 54 TL) ,işkazası ve meslek hastalığı primleri ile genel sağlık sigortası primlerini biz ödüyoruz. En az 2 çalışanınız varsa, işyerinizde 2 ila 10 arasında sigortalı çalışıyorsa bir kişiyi, 10’dan fazla çalışanınız varsa çalışan sayısının yüzde 10’u kadar kişiyi 6 ay süreyle işyerinizde kendi ihtiyacınıza göre İŞKUR’un desteğiyle yetiştirebilirsiniz. Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir sure gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır” diye kaydetti.
Güven ayrıca, temel hedeflerinin istihdam slogan ile yola çıkan İŞKUR’un, işverenlerin var olan ara eleman ihtiyacının bu şekilde kapatılması için her zaman yanında bulunduğuunu da kaydederek, “6 ay sure ile yapılacak bu destekten sonar kendi bünyesinde sigortalı olarak işe başlatılanların da genç istihdamın desteklenmesi projesi kapsamında 30 aydan başlamak üzere 54 aya kadar çalışanların işverene ait SGK primleri de işsizlik sigorta fonundan karşılanacaktır. Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak İş ve Meslek Danışmanlarımız işverenlerimizi yerinde ziyaret ederek, kurum uygulamaları ile ilgili bilgileri işverenlerimizle paylaşmaya devam edecektir” dedi.



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