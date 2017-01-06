Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 15:06

Karabükspor dolu dizgin

Karabükspor dolu dizgin

06 Ocak 2017 15:06

Kardemir Karavükspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek Spice Hotel’de günde çift antrenman ile sürdürüyor.
Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda salonda kuvvet çalışması gerçekleştiren kırmızı-mavili ekip akşam antrenmanında ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile asbaşkan ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül de takip etti.
Kırmızı-mavili ekip devre arası kamp çalışmaları kapsamında pazar günü saat 14.00’te Oba Stadyumu’nda Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak ve çalışmalarını 12 Ocak’a kadar Belek’te sürdürecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
2
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    2°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç