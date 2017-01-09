Karabük’te FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Karabük’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bir üniversite öğrencisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, soruşturma kapsamında Karabük Üniversitesi öğrencisi Muhammet Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan ve ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Üniversite öğrencisi Muhammet Ş.’nin FETÖ örgüt üyeliği olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.