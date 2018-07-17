Kardemir Karabükspor ikinci etap çalışmalarına başladı

Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan 15 gün sürecek olan çalışmalara yeni transferler Aymen Souda, Aydın Yılmaz, Serdar Kurtuluş, Mohamadou Sissoko, Serdar Özbayraktar ve Murat Ceylan da katıldı. Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman, koşu ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 2 saat süren idman, kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

“Lige çok iyi giriş yapıp, iyi bir sezon geçireceğiz”

Yeni sezonda çok iyi bir Karabükspor oluşturacaklarını belirten Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, “Yeni transferlerimiz buraya dahil oldular. Karabük’te çalıştığımız gençleri de getirdik. Kamp süresi boyunca transferlerimiz devam edecek. Çok iyi bir Karabükspor oluşturacağız inşallah. Biliyorsunuz ki İbrahim Kaş, Aydın Yılmaz, Serdar Özbayraktar, Murat Ceylan gibi oyuncuları aldık. Onlar da akşam üzeri dahil olacaklar. Çok iyi bir sezon geçirip lige iyi bir giriş yapacağız” dedi.

Fikstür değerlendirmesi de yapan Yılmaz, “Zor bir fikstür, kolay değil. Biliyorsunuz ilk maçımız Adana Demirspor ile. Adana Demirspor çok iyi transfer yapan, bu ligin köklü ekiplerinden. Biz de öyleyiz fakat şanssızlıklarımız, yeni takım oluşturuyor olmamız bu çok büyük dezavantaj bizim için. Bunu avantaja döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sahada çok iyi çalışıp inşallah ilk maçımızda hayırlısıyla en iyi şekilde atlatacağız. Fikstür bizim için avantaj değil. Çünkü takımımızı yeni oluşturuyoruz” diye konuştu.