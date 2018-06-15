’de çalışan işçiler bayramlaştı.

KARDEMİR Haddehane Meydanı’nda her bayram yapılan bayramlaşma törenine, Genel Müdür Ercüment Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve Milletvekili Adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Prof. Dr. Burhanettin Uysal, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar ve Milletvekili Adayları Seyit Ahmet Karabacak ve Çetin İpek, Çelik İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Recep Akyel, İnsan Kaynakları Koordinatörü Sait Aygün ve Yatırımlar Koordinatörü Mansur Yeke, Demir ve Çelik Üretim Direktörü Ahmet Aycan ve ünite müdürleri ile Çelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve şube yönetimi ile sendika temsilcileri vardiya değişimi yapan işçiler katıldı.

İşçiler Genel Müdür ve diğer katılımcılarla tek tek bayramlaştığı program Genel Müdür Ercüment Ünal,tüm çalışanların ve paydaşların bayramını kutlayarak, bayramın millet ve tüm insanlık için sağlık, huzur, barış ve başarı vesilesi olmasını diledi.