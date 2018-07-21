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21 Temmuz 2018 21:06

Mobilya atölyesinde çıkan yangın havadan karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü

Karabük Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyesinde çıkan ve 4 işyerinde maddi zarar oluştuğu yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın havadan karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü

21 Temmuz 2018 21:06


Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde saat 17.30 sıralarında mobilya atölyesinin bulunduğu yerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. . Yanıcı maddelerin de etkisiyle hızla büyüyen yangına, Karabük ve ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, KARDEMİR ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve yangın helikopteriyle müdahale edildi.


2 saat havadan ve karadan süren yoğun çalışma sonrası kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, her bölgeye 8 dakika içinde ulaştıklarını kaydettiklerini belirterek, “Erken müdahale yapılmış. İçeride ahşap, sünger ve plastik olduğundan zor bir yangındı. Etrafa dağılmadan kontrol altına aldık ve çevreye sirayet etmesini engelledik. Yangın büyük ama maddi kayıp büyük olmadan atlattık” dedi.




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