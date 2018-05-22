(Özel) Sahura Nasrettin hoca tiplemesiyle kaldırıyor

Öğrencilerini yanına alan Gündüz, at üzerinde Nasrettin Hoca kılığında maniler söylerken, yanında bulunan Karagöz-Hacıvat tiplemeleriyle vatandaşlara eğlenceli sahur yaşatıyor.

Karabük’te yıllardır tiyatroculuk yapan Erol Gündüz, 5 yıl önce Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle, Kurtuluş Mahallesi ve 120 Evler Mahallesi’nin davul işini aldı. Normal yaşantısında tiyatroculuk yapan Gündüz, Ramazan aylarında da davul çalmaya başladı. Tiyatrocu öğrencilerini iki gecede bir yanına alan Gündüz, kendisi at üzerinde Nasrettin Hoca kılığında, öğrencilerine de Karagöz-Hacıvat elbiseleri giydirerek mahalleleri geziyor. Eski Ramazanları hatırlatmak istediklerini belirten Erol Gündüz, 5-6 yıldır Yeşil Mahalle’de ramazan davulculuğu yaptığını söyledi.

Ramazan ayını canlı tutmak için yerli karakterlerin kılığına giren Gündüz, Nasrettin Hoca kılığında mahallesini gezerek mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor.

Nasrettin hoca kılığında mahallede güzel bir ramazan havası oluşturduğunu ve geçmiş senelerde olduğu gibi bu senede halktan güzel tepkiler aldığını ve bu işi yaptığı için mutlu olduğunu belirten Gündüz, “Ben tiyatrocuyum. Yaklaşık 5-6 senedir bu mahallede davul çalarım. Ramazanlarımızı canlı tutmak için Hacivat-Karagöz karakterleriyle. Biliyorsunuz bunlar bizim yerli karakterlerimiz. Nasrettin Hoca ve atımızı getirerek böyle güzel mahallemize şenlik, ramazan havası oluşturduk. İnşallah mahalledeki vatandaşlarımız beğenir. Halkımız bizi balkonlarda veya aşağıya inerek güzel karşılıyorlar. Ramazanın güzelliği budur. Ekip’te Nasrettin hoca, Hacıvat-Karagöz, davulcularımız var. Kalabalık bir ekip olmakla beraber devamlı çıkarak mahallemizi dolaşıyoruz. Mahalle büyük olunca üşenmeden geziyoruz. Uyumayan çocuklarımız oluyor., balkona çıkıp bize bakıyorlar, çok güzel bir atmosfer var. Ben bu işi yaptığım için çok mutluyum, umarım halkımızda mutludur. Her sene bunu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.