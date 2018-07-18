Safranbolu Belediyespor için birlik ve beraberlik yemeği

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in ev sahipliğinde düzenlenen destek yemeğine Karabük Valisi Kemal Çeber, Kulüp Başkanı Mehmet Koca, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Özcan, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Kaya, MHP İlçe Başkanı Celal Tokatlı ile Kardemir A.Ş. İnsan Kaynakları Koordinatörü Sait Aygün, Orhan Esen, Çağrı Güleç, Cengiz Ünal, Behrem Baykara, Nurettin Bahçeci, Ahmet Şahin, Berke Uzuner, Mehmet Kalem, Sebati Keskin, Âdem Karataş, Özlem Urgancıoğlu, Özcan Doğrugönül ve kulüp yönetimi katıldı.

Yemek programının ardından, Kulüp Başkanı Mehmet Koca ve hemen ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, Safranbolu Belediye Spor ve BAL Ligindeki hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı spora yönlendirmek adına önemli proje ve yatırımlara imza atan Ürkmezer, sporda alt yapıya çok önem verdiklerini, bu nedenle alt yapıda eğitim gören çocukların sayısının bir yılda 12’den 114’e çıktığını hatırlatırken, sporun tüm branşlarında faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Safranbolu’nun özellikle son bir yılda sportif faaliyetler ve başarı anlamında bölgede başı çektiğini ifade eden Ürkmezer, “Bu spora, sporcuya ve alt yapıya verilen önem ile gerçekleşmiştir. Son olarak geçtiğimiz günlerde Spor Toto Teşkilatı ile imzalanan protokol çerçevesinde 5 adet spor kompleksini daha çok yakında Safranbolu’muza kazandıracağız. İnşallah ilçemizi alt yapıdan yetişecek gençlerimiz ile sportif alanda çok daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

“Safranbolu’nun tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum”

Futbol takımının da oldukça başarılı bir sezon geçirdiğini ifade eden Ürkmezer; “ İlçemize Şampiyonluk sevincini yaşatan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve kulüp yönetimini bir kez daha tebrik ediyorum. Biz Safranbolu ve Karabük’ün alt yapısından yetişen gençlerin takımda yer almasını istiyoruz. Ancak BAL Ligi amatöre göre çok daha zorlu bir lig. Tecrübeli futbolculara da ihtiyacımız olacak. Bu nedenle taşın altına hepimizin elini koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu vesile ile davetimize icabet ederek yanımızda olan valimiz başta olmak üzere tüm iş adamlarına ve Safranbolulu vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, ilçemizin futbol aracılığı ile tanıtımına da büyük katkı sağlayacağına inandığım takımımıza Bal Liginde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Karabük Valisi Kemal Çeber ise, “Öncelikle grubunu şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige Yükselen Belediyesporu, kaymakamımızı ve kulüp başkanımızı kutluyorum. Başkanımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda takım 3. Ligi hedefliyor. Hedef büyük olduğunda desteğinde o oranda büyük olması gerekiyor. Safranbolu’yu dolayısı ile Karabük’ümüzü başarı ile temsil edeceğine inandığım Safranbolu Belediyesporun her zaman yanında olacağımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sırası ile söz alan Safranbolu ve Karabüklü iş adamları da Belediyespora destek sözü verdiler.