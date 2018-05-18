19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında 19 Mayıs’ın gençlere verilen önemin ve Türk milletinin her şartta bağımsızlığı için mücadele edeceğinin en büyük göstergesi olduğunu ifade eden AK Parti Karaman Milletvekili, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, şartları kabullenip İstanbul’da oturmak yerine Samsun’dan istiklale çıkacak yolculuk için ilk adımı attığını, Kurtuluş Savaşımızın ilk ateşini yaktığını söyledi. 19 Mayıs 1919’un iyi tahlil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Recep Konuk, Gazi Mustafa Kemal’in o günlerde ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu durumu şu sözlerle ifade etti: “Koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ulus yorgun ve yoksul bir durumdaydı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış, itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul’a çıkmış, Adana iline Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep’e İngilizler girmiş. Antalya ile Konya’da İtalyan birlikleri bulunuyordu. Yunan ordusu ise İzmir’e çıkarılıyor, Ege illerimizde insanlarımızı katlediyor, şehirlerimizi işgal ediyordu. Ortada, bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele, bunun da taksimini sağlamaya çalışmaktan ibaretti.”

“Küresel mühendislik hesaplarını hiç bir zaman kabul etmeyeceğimizi gösterdik”

19 Mayıs 1919’un, milletimize düşmanlık paydasında buluşmuş iç dış düşmanların dayattığı o oldu bittilere, milletimize giydirilmeye çalışılan esaret gömleğine, vatan toprağını çizmeleriyle kirletmeye çalışanlara itirazı olanların harekete geçtiği ve mücadeleyi başlattığı gün olduğunu aktaran Başkan Konuk, “Coğrafyalar ve milletler için masa başında yazılıp çizilen senaryoları, küresel mühendislik hesaplarını hiçbir zaman kabullenmeyeceğimizi 19 Mayıs ile başlayan ve zafer ile sonuçlanan süreçte bütün dünyaya gösterdik. Bu anlamda 19 Mayıs 1919, millet hafızamıza silinmemek üzere nakşettiğimiz özel ve özellikli bir tarihtir. O gün, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyerek üzerine karanlık çökmüş Anadolu’da bir ışık yakan Mustafa Kemal’in, milleti istiklal aşkıyla ayağa kaldırdığı gündür. 19 Mayıs, sadece bir deniz yolculuğunun karaya ayak basılmasıyla sonuçlanan kuru bir kavuşmadan ibaret değildir. 19 Mayıs, milletimizin tarihin akışı içinde defalarca yaptığı yeni başlangıçlardan, milletimiz için son bekleyenleri, son planlayanları hüsrana uğratan ayağa kalkışlardan, tarihin dönüm noktalarından biridir” diye konuştu.

“19 Mayıs’taki kararlılığı gençlerimiz devam ettiriyor”

19 Mayıs’ın, Gençlik Bayramı olarak ilan edilmesinin önemli bir manayı da içinde barındırdığını hatırlatan Başkan Recep Konuk, "Biz şunu çok iyi biliyoruz, 19 Mayıs’ta sergilenen kararlılık ile o iradenin ayağa kaldırdığı ruh, gençlerimizin yüksek korumasındadır. Samsun’da vücut bulan iradenin hep diri, hep genç kalması, mücadele azminin gelecek kuşaklarda da var olması için o başlangıç, Türk gençliğine bayram olarak ithaf edildi. Bedeni genç olanlar kadar, zihni ve idraki genç olanlara da bugün ithaf edilmiştir. Fiziken, bedenen ve zihnen yaşlanan bir dünyada bizim en büyük gücümüz, gençliğimiz ve gençlerimizdir. Onların enerjisi, onların geniş ufku ve onların genç bakışıyla daha müreffeh, daha güçlü, daha saygın bir gelecek inşa etmek elimizdedir. Bugün sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın fikri hür, vicdanı hür, zeki, çevik ve ahlaklı nesillere, irfanlı gençlere ihtiyacı var. Gençliğimize güveniyoruz ve onların ihtiyaç duyduğu en önemli motivasyon kaynaklarının 19 Mayıs 1919 olduğunu da biliyoruz" dedi

“Gençlerimizin niteliklerine nitelik katmak bizim elimizdedir”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı şu cümlelerle tamamladı: “Ülkemizin ne sokak köşelerinde, ne tarlada, ne bağda, ne okul ne fabrika kapılarında, ne dağda ne bayırda bir tek evladımızı bile kaybetme, bir tek evladımızın enerjisinden bile yararlanmama, bir tek evladımızın kabiliyetini bile köreltme lüksü yoktur. Çünkü biz bu ülkenin evlatlarının eline imkan verildiğinde neleri başarabileceğinin, destek olunduğunda neleri alt edebileceğinin şahidiyiz. Onların niteliklerine nitelik katmak, kabiliyetlerini daha da geliştirmelerini sağlamak elimizdedir. Onların başarı öykülerinin sayısını arttırmak da bizim elimizdedir. Bu mesleği, işi, uğraşı, inancı, düşüncesi ve siyasi görüşü her ne olursa olsun hepimizin ortak yükümlülüğü, ortak mesuliyetidir. O mesuliyetin merkezinde huzur ve güven ikliminin ülkenin her köşesinde tesisi yer alıyor. O iklim olacak ki, gençlerimizin enerjisi bu ülkenin enerjisine enerji katacak. Bu duygu ve düşüncelerle 99 yıl önce Samsun’da hürriyet ateşini yakan Ulu Önder Atatürk’ü, milletimizin istiklal ve istikbal yolculuğunda ona eşlik eden silah arkadaşlarını, yokluk ve yoksulluk içinde verdiği mücadeleden birliğe ve birbirlerine sarılarak zaferle çıkan ecdadımız ile aziz şehitlerimizi ve onların yaktığı istiklal meşalesinin sönmesine izin vermeyen demokrasi şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, şuur, idrak ve nitelikleri ile gurur kaynağımız olan ve en büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüz, Cumhuriyetimizi yaşatma ve yüceltme mesuliyetini tevdi ettiğimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”