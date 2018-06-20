Karaman Devlet Hastanesinde kiosk uygulaması

Bu sistem sayesinde telefonla randevu alan vatandaşlar, artık hastaneye geldiklerinde sıra beklemeden yeni kimlikleriyle onayı kendileri yapabilecek.

Fiziksel tasarımı ve yazılımı hastane bilgi işlem servisince yapılan bu cihazın büyük kolaylık sağlayacağını belirten Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, Kiosk cihazı ile vatandaşların poliklinik muayene sıra numarası alımı, MHRS randevularının onayı ve sonuç sırası alımı olmak üzere üç farklı işlem yapacağını söyledi.

Karaman Devlet Hastanesine günlük 4 bin civarında hasta girişinin olduğunu ifade eden Açıkgöz, "Bu sabahları belli bir saatte yoğunluk olmasına da sebep oluyor. Biz hem bu yoğunluğu azaltmak, hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde muayene olmalarını sağlamak amacıyla farklı bir uygulama başlattık. Bu kiosklarla beraber vatandaşlarımız yeni kimlik kartlarını okuttuklarında otomatik olarak karşılarına çıkan ekran ile muayene sıralarını rahatlıkla alabiliyorlar" dedi.

Vatandaşların sadece yeni nüfus cüzdanlarıyla sıra alma işlemi gerçekleştirebildiklerini ifade eden Dr. Açıkgöz, şunları kaydetti;

“Özellikle de vatandaşlarımızın daha rahat muayenelerini sağlamak amacıyla 13 farklı noktaya bu cihazlardan koyduk. Suistimallerin önüne geçmek amacıyla da yeni nüfus cüzdanlarıyla uyumlu hale getirdik. Sadece muayene sırası almak değil beraberinde sonuç sıralarını almaları için de değişik uygulamalar zaman içerisine yüklenecektir. Vatandaşlarımız daha konforlu vaziyette muayene sırası alıp, yoğunlukları yaşamadan muayenelerini gerçekleştireceklerini umut ediyoruz.”

Sıra alamama durumunun mümkün olduğunca azalacağını da aktaran Açıkgöz, "Muayene olmak istedikleri kliniklerin katlarına gittiklerinde ve yeni nüfus cüzdanlarını cihaza okuttuklarında direk muayene sıralarını alabilecekler. Asıl bu konudaki kolaylığımız ise bir başkası yerine sıra alınması olmayacağı için çok daha rahat bir şekilde sıra alabilecek vatandaşlar. Beraberinde de kioskların kendi içerisinde bulunan 20’şer tane kontenjanla artık sıra alamama gibi bir durum da mümkün olduğunca azalmış olacak" diye konuştu.