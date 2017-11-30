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30 Kasım 2017 14:53

Karaman’da belediyenin bilgi merkezini 11 ayda 48 bin kişi gezdi

Karaman Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezini 11 ayda 48 bin 147 kişinin gezdiği bildirildi.

Karaman’da belediyenin bilgi merkezini 11 ayda 48 bin kişi gezdi

30 Kasım 2017 14:53


Karaman’ın tarihine ışık tutan ve tanıtımına büyük katkı sağlayan Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi, 739. Türk Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 13 Mayıs 2016 tarihinde açıldı. Tarihi Taş Bina da hizmet veren merkez, Karaman’ın sahip olduğu turizm zenginliklerinin anlatılması ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor. Son derece profesyonel bir şekilde hazırlanan Karaman Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezini 2017 yılında 48 bin 147 kişi ziyaret etti.


Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezine gelen ziyaretçilerin, Karaman’ı hem tanıyıp bilgi alabileceklerini hem de keyifli bir zaman geçireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Karaman turizmine büyük katkı sağlayan Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezine, il dışı ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra Karamanlı vatandaşlarımız da büyük ilgi gösteriyor. Karaman, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük potansiyele sahip bir şehir. Bu bağlamda kurduğumuz Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi, Karaman’ın tarihi, turizm değerleri, doğal güzellikleri, kültürü, konaklama, yeme-içme ve ulaşımı hakkında ilimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin bilgi alabilecekleri bir mekan olarak hizmet veriyor. Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi içerisinde, tematik odalar, tematik haritalar, tarihi şahsiyetler, sanal turlar, üç boyutlu fotoğraflar, seyir dürbünleri, bilgi kioskları, Karaman kültür ve eser envanteri, Karaman’a ait tanıtım filmleri, hologram anlatımlar, yürüyüş simülasyonları ve akıllı kent yazılımları bulunuyor. Okullardan gelen öğrenci gruplarına şehrimiz, tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler veriliyor. Türkiye dışından Çin, Endonezya, Almanya, Kore, Amerika, İran, Irak, Suriye, Cezayir, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Makedonya, İspanya ve Hollanda’dan ziyaretçilerimiz oldu. Ben tüm Karamanlı vatandaşlarımızı Tarihi Taş Bina’da hizmet veren bu merkezi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.




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