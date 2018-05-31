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31 Mayıs 2018 09:59

Karaman’da beş mahallenin sakinleri iftar sofrasında buluştu

Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar sofrasının sekizinci durağı Hürriyet Mahallesi oldu.

Karaman’da beş mahallenin sakinleri iftar sofrasında buluştu

31 Mayıs 2018 09:59


Karaman Belediyesinin geleneksel iftar sofrası, haftanın dört günü mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturuyor. Hürriyet Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine her yaştan yüzlerce vatandaş katılarak iftarını birlikte yaptı. Makbule Orman İlköğretim Okulu bahçesindeki alana kurulan iftar sofrasında Hürriyet, Şeyh Edebali, Tabduk Emre, Mümine Hatun ve İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar ağırladı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ve milletvekilleri adayları Selman Oğuzhan Eser ve Hüseyin Avlu Mutlu iftar saati öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşlara hayırlı iftarlar diledi.




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