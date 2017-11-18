Karaman’da ev yangınında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yangında hayatını kaybeden çocuğun 15 yaşındaki ablası da yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Gazidükkan Mahallesi 115 Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ahşap evin birinci katında yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangın sırasında anne Nimet Akkuş, oturma odasına koşarak odada bulunan 2 çocuğunu kurtarmak istedi. 15 yaşındaki Hümeyra Akkuş’u alevlerin arasından alarak dışarı çıkan anne, 2 yaşındaki oğlu Metehan’ı odada bulamadı. Bu sırada olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Korkudan kanepenin altına saklanmış

Soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada alevlerin arasından eve giren bir itfaiye eri, yangının çıktığı oturma odasında kanepenin altına saklanan 2 yaşındaki Metehan Akkuş’u bularak dışarıya çıkardı. Yüzünde yanıklar bulunan ve durumu ağır olan küçük çocuk olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğunun durumu gören anne Nimet Akkuş, baygınlık geçirdi. Anne ve yangında sırt kısmı yanan H.A., başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Küçük Metehan kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Metehan, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangına müdahale eden itfaiye, ahşap evin ikinci katında bulduğu 35 bin lira parayı avluya sararak polise teslim etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede yangının evin salon kısmında elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.