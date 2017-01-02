Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Karaman
  •  » Karaman'da Yeni Sanayi Sitesinde Bulunan Bazı Iş Yerlerinin Demir Profilden Yapılan Çatıları Karın Ağırlığına Dayanamayarak Çöktü
02 Ocak 2017 09:59

Karaman’da Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bazı iş yerlerinin demir profilden yapılan çatıları karın ağırlığına dayanamayarak çöktü

Karaman’da Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bazı iş yerlerinin demir profilden yapılan çatıları karın ağırlığına dayanamayarak çöktü

02 Ocak 2017 09:59

Karaman’da karın ağırlığına dayanamayarak çatıları çöken bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu.
Karaman merkezde kar kalınlığı 66 yıl aradan sonra 1 metre’ye ulaştı. 10 gün boyunca aralıksız yağan kar, şehir merkezi başta olmak üzere birçok yerde maddi hasarlara yol açtı. Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinin 500 metrekare büyüklüğündeki çatısı sabaha karşı karın ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken çatı, park halindeki kamyoneti kullanılamaz hale getirirken, malzemelere de zarar verdi. Biriken tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışması yapamadıklarını söyleyen işletme sahibi Uğur Kantürk, “Yağan kar, birçok iş yerinde zarara neden oldu. Zarar gören iş yerlerinden biriside benim işletmem oldu. Çöken çatı nedeniyle yaklaşık 100 bin liranın üzerinde bir zarar var. İş yerinin içerisinde park halinde bulunan kamyonet ile malzemeler kullanılamaz durumda. Bizi en çok sevindiren ise bu yaşanan olayın çalışırken olmamasıdır” dedi.

“Bu işletmeyi tekrar faaliyete geçirebilmek için devletimizden destek bekliyoruz”
İşletmenin tekrar çalışabilmesi için devletten yardım beklediklerini belirten Uğur Kantürk, ”Bizim bu işletmeyi açabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Burada ben dahil çalışanlarım şuan issiz kaldı. Benim devlet büyüklerinden bir isteğim var. KOSGEB öncülüğünde bir yıl ödemesiz uzun vadede bir kredi verilebilirse bu işletmemizi tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Çünkü burası bizim ekmek teknemiz" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
-4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç