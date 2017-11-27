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27 Kasım 2017 11:25

KMÜ’nün fakülte sayısı 8’e yükseldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde yeni fakülte kuruldu.

KMÜ’nün fakülte sayısı 8’e yükseldi

27 Kasım 2017 11:25


Bakanlar Kurulu kararıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulması onaylandı. Karar, Resmi Gazetenin 26 Kasım 2017 tarihli 30252 sayısında yayımlandı.


KMÜ bünyesinde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin akademik gelişimini hızla ilerletmesi ve bölgesine daha fazla katkı veren bir üniversite haline gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ilimizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu bir fakülteydi. Yeni fakültemizin başta KMÜ ailesi olmak üzere ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin kurulması ile birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin fakülte sayısı 8’e yükselmiş oldu.




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