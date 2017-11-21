PANKOBİRLİK’İN 45. Olağan Genel Kurulu, Ankara’daki Merkez binada gerçekleştirildi. Genel Kurulda konuşan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, “PANKOBİRLİK olarak bir faaliyet yılını daha 1,6 Milyon üyemizin karşısına başımız dik, alnımız ak çıkmamızı sağlayacak şekilde işimizi tam ve kâmil manada yapmanın iç huzuruyla tamamladık. Bu faaliyet yılının sonunda da Allah’a şükür, önceki hizmetlerimize yenilerini ekledik, biz kooperatifçilikte ezberleri bozduk, şimdi de sanayileşmede çıtayı yükseğe koyduk” dedi.

“Kooperatiflerimizin hem etkinliği hem de gücü arttı”

PANKOBİRLİK’in başarılarıyla kooperatifçilik alanında herkesten bir adım öne çıktığını belirten Başkan Recep Konuk, “Bu kurum artık bilanço rakamlarına bakıp ne yapacağız diye tasalanmak yerine daha çok ne yapabiliriz diye konuşan, düşünen bir kurumdur. Kurumumuzun bu pozisyonu bence her şeyden daha değerlidir” diye konuştu.

PANKOBİRLİK’ten kooperatiflere sevk edilen ürünlerin tutarının bir önceki yıla göre yüzde 21’in üzerinde artarak 1 milyar 319 milyon TL’yi aştığını vurgulayan Recep Konuk, “PANKOBİRLİK’in Kooperatiflere sevk ettiği ürün hacminin artması demek, Kooperatiflerin satış hacminin de artması demektir. Geldiğimiz nokta, mevcut mevzuat ve o mevzuatla sınırları çizilen ticaret şartları çerçevesinde erişilebilecek en yüksek hacimdir” ifadelerini kullandı.

Torba Yasada yer alan ve meclise sevk edilen düzenleme ile Kooperatif Satış Mağazalarının hem ortak dışı satış, hem de faaliyet konusu dışında ürün satışı yapma imkanına kavuşacaklarını ifade eden Konuk, “Yani mağazalarımızın hem müşteri portföyü genişleyecek hem de ürün gamı genişleyecek. Ortak dışı satış ya da faaliyet alanımızla ilgili ürün dışında satış nedeniyle kurumlar vergisi muafiyetimize zeval gelmeyecek. Düzenleme ile mağazalarımızdan yapacağımız ortak dışı satışlar ve ortağa faaliyet alanı dışında sattığınız ürünler üzerinden kurumlar vergisi ödeyeceğiz” dedi.

“Biz hep yapıcı davrandık”

Şeker Fabrikalarının özelleştirilme konularına da değinen Başkan Recep Konuk, “Şeker özelleştirmesi bildiğiniz gibi ülkemizin gündeminde olan konulardan biri. Biz PANKOBİRLİK olarak şeker özelleştirmesinde hiç istemez bir tavır takınmadık. Hep yapıcı davrandık. Bizim bir tane kaygımız var; bu fabrikaların şeker üretmeye dolayısıyla da pancar üreticisinin pancar üretmeye devam edebilmesi. Bunun da ancak üreticinin de içinde olduğu bir özelleştirme modeli ile mümkün olduğunu her platformda yüksek sesle ifade ediyoruz. Biz yine aynı yerde duruyor ve hükümetimize bu özelleştirme ile ilgili tavsiyelerimizi ısrarla ifade etmeye devam ediyoruz. Bizim bağcı dövmek gibi bir derdimiz yok. Bizim derdimiz bağın üzüm vermeye devam etmesi. O nedenle biz şeker fabrikalarının nasıl özelleştirileceğinden, özelleştirilip özelleştirilmeyeceğinden çok bu fabrikaların şeker üretmeye çiftçinin de şeker pancarı üretmeye devam edebilmesi ile ilgileniyoruz. Bunun için en sağlıklı modelin de üreticinin de içinde olduğu bir özelleştirme modeli olduğunu biliyoruz. Bu dünyada denenmiş ve başarısı tescilli bir model. Mesela ABD’de pancar şekeri fabrikalarının tamamı üretici kooperatiflerinindir ve bu fabrikaların başarısı tartışmasızdır. ABD’de kooperatiflerin şeker fabrikalarındaki sahiplik oranı yüzde 60’ın üzerindedir. Almanya’da bu oran yüzde 75’tir. Şeker sektörünün özelliği gereği pancarı üretenin sanayisinin de içinde olması sektörde başarıyı arttıran bir durumdur ve bu birçok ülkede uygulama ile tescillenmiştir. Biz bu süreçte arkadaşlarımıza özellikle şunu ifade ediyoruz, şeker özelleştirmesi bir demir-çelik fabrikası, bir elektrik santrali özelleştirmesi gibi değildir ve tarım takviminden bağımsız yapılamaz” şeklinde konuştu.

"Bizim ki toprağa ve çiftçiye bağımlılık bunun tedavisi yok" diyen Konuk, “Bizim ki kalkınma, sanayileşme hastalığı bunu terk etmek bırakmak yok. Allah bu derdi bizden eksik etmesin, Rabbim fırsat versin bizden herkese ve her sektöre bulaşsın diyor, genel kurulumuzun tüm kooperatiflerimize, ortaklarımıza, tarım sektörüne hayırlı olmasını diliyor, tarlanın bereketine bereket katmak için gösterdiğimiz gayrette, çiftçinin ekmeğini büyütmek için sergilediğimiz çabada, Türk çiftçisini ve pancar üreticisini dünyada bir adım öne taşımak için çıktığımız amansız yarışta Rabbimin yar ve yardımcı olmasını temenni ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamalarda Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edilirken faaliyet yılına ait hesaplar da oy birliği ile tasdik edildi.

(AH-Y)

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