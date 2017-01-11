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11 Ocak 2017 14:39

Yangında hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi

Yangında hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi

11 Ocak 2017 14:39

Karaman’ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve iki kızı gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Ermenek ilçesinde Kemal Sağlam’a (45) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evin çatısının çökmesi sonucu baba Kemal Sağlam ile kızları Ebru (8) ve Zeynep Sağlam (19) hayatını kaybetmişti. Ekipler yoğun kar yağışı altında sürdürdükleri enkaz kaldırma çalışmasında baba ve kızlarının cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşabildi. Evin kiler kısmında yan yana bulunan cesetler enkazdan çıkarılarak Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsilerinin tamamlanmasının ardından Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınan baba ve iki kızının cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Sipas Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur ile Sağlam ailesinin yakınları ve ilçe halkı katıldı. Kılınan namazın ardından hayatını kaybeden baba Kemal Sağlam ile kızları Ebru ve Zeynep, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Annelerini 2 yıl önce kaybetmişler
Yangında ölen Kemal Sağlam’ın eşinin 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Kemal Sağlam’ın Ermenek Belediyesinde işçi olduğu, kızı Zeynep’in liseden mezun olduğu ve üniversiteye hazırlandığı, Ebru’nun da üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.



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