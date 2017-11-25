Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Kars’ta bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, YPG’ye bundan sonra silah yardımlarının yapılmayacağı şeklindeki bir görüşün dile getirilmiş olmasının önemli bir irade beyanı olduğunu belirtti.

Kars Valiliği ziyareti sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Numan Kurtulmuş, “Şimdi biz başından itibaren söylüyoruz. Ortadoğu’da, Ortadoğu bir masanın başında savaş oyunu oynar gibi Ortadoğu’daki savaşa müdahil olunamaz. Ortadoğu’ya girenler Ortadoğu’nun labirentleri içerisinde kaybolurlar. Biz senelerdir bunu söylüyoruz. Maalesef burada Amerika Birleşik Devletleri’nin de milli menfaatlerini hiçbir şekilde katkı sunmayacak olan bir işgal sürecinin sonunda Amerikalıların bunu görmüş olması, takdir ederiz. Doğru bir şey görmüşler. Birçok yanlış yaptıklarını kendileri de görüyorlar artık. Biran evvel şu kazananı olmayacak savaşın biran evvel bitirilerek Ortadoğu’ya, Suriye’nin, Irak’ın toprak bütünlüğünü sağlayarak bir barış düzenine geçilmesi lazım” dedi.

“Onlara lojistik destek, onlara askeri destek, hatta istihbarat desteklerini vermeyin. Bu Ortadoğu’da barış sağlamaya faydası olmaz. Sizin de menfaatlerinize faydası olmaz”

Biz bunları söylüyoruz. Ve burada ısrarla altını çizdiğimiz bir başka konu daha var diyen Bakan Numan Kurtulmuş, “Ortadoğu’da vekalet savaşlarını yürütmek kolay gibi görülebilir. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Ama vekalet savaşlarının içine girdiğiniz zaman, yani ben falanca örgüt benim işime yarar, ona destek olayım. Benim bir takım çıkarlarıma yardımcı olur derseniz bir müddet sonra sizin şuanda yanınızda olan örgüt, döner size zarar vermeye başlar. Bunun çok örneği var. Ve ısrarla onun için dedik ki, ya ne olur şu Suriye’de, Irak’ta terör örgütlerini desteklemekten vaz geçin. DEAŞ’ı temizleyeceğiz diye başka terör örgütlerini güçlendirmeyin. Onları silahlandırmayın. Onlara lojistik destek, onlara askeri destek, hatta istihbarat desteklerini vermeyin. Bu Ortadoğu’da barış sağlamaya faydası olmaz. Sizin de menfaatlerinize faydası olmaz. Şimdi bu noktaya doğru geliyorlar. Ne oldu Allah aşkına 7 senedir devam eden bir savaş bu. Kim bu savaşı tek başına kazanabilir? Kim Suriye’deki, Irak’taki bu karmaşayı tek başına çözebilir. Ne Amerika, Ne Rusya çözemez. Bunu görüyorlar. Ama yazık günah değil mi? 1,5 milyona yakın insan öldü. 8 milyonun üstünde insan bu bölgede evini yurdunu terke etti. Belki 10 milyona yaklaştı bu rakam ve çok ağır bir bedeli bölge halkları ödüyor. Onun için diyoruz ki biran evvel ellerinizden taşları dökün. Vekalet savaşında iplerini tuttuğunuz örgütlerin iplerini bırakın. Bunların arkasında destek olmaktan vaz geçseler inanın ki bir günde bu örgütlerin hepsi ortadan kalkar” diye konuştu.

“Yiyecek ekmekleri, içecek suları olmayan insanlar ellerinde bir sürü 100 binlerce dolarlık silahlarla dolaşıyorlar”

Bölgede var olan keşmekeşin biran evvel sonlanması gerektiğini ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, “Görüyorsunuz bu silahları nereden buldular? Yiyecek ekmekleri, içecek suları olmayan insanlar ellerinde bir sürü 100 binlerce dolarlık silahlarla dolaşıyorlar. E bu silahlar Çarşamba pazarında satılmıyor. Birileri bunlara veriyor bu silahları, şimdi bunların görülmüş olması, inşallah kalıcı olur. Bunların görülmüş olması bölge barışına çok büyük katkıda bulunur. Ve meşruu güçler üzerinden bu barışın sağlanması sürecinin önünü açar. Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasını temin eder. Ve bölgede zaten var olan bu keşmekeşin biran evvel sonlanmasına vesile olur” şeklinde konuştu.

“Bölgedeki birileri bir oyun oynuyor. Oyunun adı, “Bu bölgenin dağılması, daha fazla parçalanmasıdır”

Türkiye’nin Ortadoğu’da oynanan oyunları bozduğu için başının belaya girdiğinin altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Yine ısrarla söylediğimiz 3’üncü olarak söylediğimiz bir şey var. Biz büyük oyunu görüyoruz. Büyük oyunu, büyük resmi görmeden bölgede siyaset üretmek mümkün değil. Tek tek, ufak ufak pazırların parçalarının her birinse bakmak sonuç aldırmıyor. Bölgedeki birileri bir oyun oynuyor. Oyunun adı, “Bu bölgenin dağılması, daha fazla parçalanmasıdır.” Mezhep bakımından bölünmesidir. Etnik köken bakımından bölünmesidir. Bu oyunu biz bozma iradesini ortaya koyuyoruz. Onun için zaten Türkiye’nin başı bu kadar çok sıkışıyor. Bu kadar çok belaya sokmaya çalışıyorlar. Biz bu bölgede daha fazla etnik mezhebi, siyasi farklıların değil, daha fazla bütünleşmelerin yanındayız. Bölge halklarının arasında Türklerin, Kürtlerin, efendim Arapların, Acemlerin diğer halkların arasında tarihi olarak hiçbir husumet yoktur. Kimse husumet sokmaya kalmasın. Sunilerin, Şiilerin arasında husumet yoktur. Kimse husumet sokmaya kalmasın. Biz bölge halkları olarak bu anlamda bir bütünlüğü sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu amaçla da Trump’ın yansıyan sözleri, gerçekten bir durum değerlendirmesi hele bir özeleştiri manasında ise fevkalade değerli ve önemli bir adımdır. Ve YPG’ye söz konusu olan örgüt olduğu için söylüyorum. YPG’ye bundan sonra silah yardımlarının yapılmayacağı şeklindeki bir görüşün dile getirilmiş olması da önemli bir irade beyanıdır.”