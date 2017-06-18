Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 14:36

Bumin Kağan’ın büstünü kırdılar

Kars Fethiye Cami yanında bulunan ‘Türk Büyükleri’ heykellerinden Bumin Kağan’ın büstü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

Bumin Kağan’ın büstünü kırdılar

18 Haziran 2017 14:36


Alınan bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinden bulunan Aşıklar Heykeli’nden Aşık Şeref Taşlıova’ya ait heykelin sazının kulpunun sürekli kırılmasının ardından son olarak Kars Belediyesi tarafından 2016 yılında Fethiye Camii’nin yanına Atatürk ve 16 Türk büyüğünün dikilen heykellerinden Göktürk İmparatoru Bumin Kağan’ın büstü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.


Kırılan büst tamir edilmek üzere yerinden sökülerek Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne götürüldü. Bumin Kağan’a ait büst tamir edildikten sonra yeniden yerine konulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:10
  • Güneş :04:29
  • Öğle :12:20
  • İkindi :16:20
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!