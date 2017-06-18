Bumin Kağan’ın büstünü kırdılar

Alınan bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinden bulunan Aşıklar Heykeli’nden Aşık Şeref Taşlıova’ya ait heykelin sazının kulpunun sürekli kırılmasının ardından son olarak Kars Belediyesi tarafından 2016 yılında Fethiye Camii’nin yanına Atatürk ve 16 Türk büyüğünün dikilen heykellerinden Göktürk İmparatoru Bumin Kağan’ın büstü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

Kırılan büst tamir edilmek üzere yerinden sökülerek Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne götürüldü. Bumin Kağan’a ait büst tamir edildikten sonra yeniden yerine konulacak.